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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika haberi Bayram tatilinde köprü ve otoyollar ücretsiz - İş-Yaşam Haberleri

        Son dakika haberi Bayram tatilinde köprü ve otoyollar ücretsiz

        Kurban Bayramı süresince, 15 Haziran ile 24 Haziran tarihleri arasında yap-işlet-devret projeleri harici otoyollar, köprüler ile Ankara, İstanbul ve İzmir metro ve raylı sistemleri ücretsiz olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2024 - 04:03 Güncelleme: 08.06.2024 - 04:03
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        Bayram tatilinde köprü ve otoyollar ücretsiz
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        Kurban Bayramı süresince, 15 Haziran ile 24 Haziran tarihleri arasında yap-işlet-devret projeleri harici otoyollar, köprüler ile Ankara, İstanbul ve İzmir metro ve raylı sistemleri ücretsiz olacak.

        Ayrıntılar geliyor...

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