Son dakika haberi Bayram tatilinde köprü ve otoyollar ücretsiz
Kurban Bayramı süresince, 15 Haziran ile 24 Haziran tarihleri arasında yap-işlet-devret projeleri harici otoyollar, köprüler ile Ankara, İstanbul ve İzmir metro ve raylı sistemleri ücretsiz olacak
Giriş: 08.06.2024 - 04:03 Güncelleme: 08.06.2024 - 04:03
Kurban Bayramı süresince, 15 Haziran ile 24 Haziran tarihleri arasında yap-işlet-devret projeleri harici otoyollar, köprüler ile Ankara, İstanbul ve İzmir metro ve raylı sistemleri ücretsiz olacak.
Ayrıntılar geliyor...
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ