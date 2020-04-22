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Bakan Selçuk: 3. Faz için ‘Dönemsel muhtaçlık’ tespiti yapacağız

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "3. faz sosyal yardımda e-devlet üzerinden başvuru yapamayanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na (SYDV) başvurabilirler. Şu ana kadar 3. faz için 800 bini aşkın bir başvuru aldık ve 3. faz için ‘Dönemsel muhtaçlık’ tespiti yapacağız." dedi

22.04.2020 - 17:34 | Güncelleme: ABONE OL
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HABERTURK.COM

Aile Çalışma Ve Sosyal hizmetler bakanı Zehra Zümrüt Selçuk A Haber'de katıldığı programda gündemi değerlendirdi.

3. faza; Memurlar, kamu işçileri, emekliler başvuramayacak diyen Bakan Selçuk, "Faz 1 ve 2’den yararlanan ve İŞKUR işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar faz 3’ten yararlanamayacak. Başvurlar 1003 vakfımızın ekranına düşüyor, vakıflarımız değerlendirecek." dedi.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

- Faz 3 başvuruları pazartesi itibarıyla açıldı.

- Şu an itibarıyla sisteme 800 bini aşkın bir başvuru aldık.

- Faz 3 için ‘Dönemsel muhtaçlık’ tespiti yapacağız.

- 43 tematik programımızda artışlar yaparak, vatandaşlarımıza yardımcı olmaya devam ediyoruz

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Selçuk, "Kısa Çalışma Ödeneği'ne 270 bine yakın firmamız başvurdu, 3 milyonu aşkın çalışanımız adına başvurdular. 3 milyonu aşkın başvuru almış olduk. 10 kişiden az çalışanı az olan firma sayımız yüzde 80’e ulaşmış durumda. 3 ve daha az çalışanı olan da yüzde 51.5" 

 - Milletimiz Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük teveccüh gösterdi ve kampanyada toplanan para tutarı 1 milyar 800 milyon lirayı aştı

- (Nakdi ücret desteği) SGK üzerinden yeni bir modül açtık

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