Bakan Nebati duyurdu! Finansal İstikrar Komitesi toplandı

Finansal İstikrar Komitesinin 5. toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati başkanlığında 25 Temmuz 2022 günü gerçekleştirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Küresel ekonomik gelişmelerin, ülkemiz finansal sistemine olan etkilerinin değerlendirildiği toplantıda;