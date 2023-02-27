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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa'daki TOBB ve İş Dünyası Buluşması'nda, deprem bölgesine verilen destekler hakkında konuştu.

Bakan Nebati, deprem bölgesindeki vergi dairelerine olan borçların 24 aya kadar faizsiz şekilde taksitlere bölünebileceğini söyledi.

Bakan Nebati, yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan yardımlar hakkında da bilgiler vererek, "Ayni ve nakdi bağış ve yardımların tamamı vergi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınmaktadır" dedi.

Bakan Nebati, yaklaşık 150 bin esnaf ve sanatkarın, Halk Bankası'nca kullandırılan hazine faiz destekli kredi ödemelerinin 6 aylığına faizsiz şekilde ertelendiğini de duyurdu.

Deprem bölgesinde 3.4 milyar TL’lik desteğin çiftçilerin hesabına yatırıldığını kaydeden Bakan Nebati, "Deprem bölgesi işletme giderleri destek paketi ve deprem bölgesi yatırım destek paketi ile işletmelerinize ek destekler sunuyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, OHAL ilan edilen illerde kısa çalışma şartlarını taşımayan vatandaşlara nakdi ücret desteği verileceğini bildirdi.

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