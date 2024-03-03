Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"Antalya Diplomasi Forumu'na bu yıl 148 ülkeden 4 bin 700 kişi katıldı. 32 mevkidaşımla görüşme imkanım oldu. ADF'ye üst düzey katılım Türk diplomasisinin etkisini göstermektedir. Tüm insanlığın ortak meselelerini panellerimizde masaya yatırdık. Bu panellerin bir kısmını uluslararası işbirliği içinde bulunduğumuz ortaklarımızla gerçekleştirdik.

Fikir alışverişlerinde küresel sistemin adaletsizliğine ve eşitsizliğine dair konuları görüştük. Filistin halkına yönelik şiddet konusunu ele aldık. Gazze'de devam eden zulmün sona ermesi için atmamız gereken adımları konuştuk.

"Filistinli meslektaşım uzun ve etkileyici bir konuşma yaptı. Sayın Abbas'ı Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'ye davet etti, savaşın gidişatını seyrini görüşmek istiyorlar. Türkiye'nin tavsiye ve temkinlerini iletme fırsatı olacak."

Cevap: "Gazze'deki zulmün sona ermesi ADF'nin gündemine oturdu, bu konu altı kuvvetle çizilerek ele alındı. Şu anda yaptığımız görüşmelerde özellikle Gazze'de arabulucular vasıtasıyla devam ettiğini söyleyebilirim. Ramazan'dan önce ateşkese ulaşılması konusunda çok ciddi bir arzu ve çaba var. Birilerinin iznini bekleyerek Gazze'ye yardım ulaştırmak 2 milyondan fazla insanının yavaş ve sessiz ölümüne ortak olmak anlamına geliyor."

Soru: "Gazze'deki son durumda şiddetin arttığını görüyoruz, barışa yaklaşıldığından bahsedildi ancak sonuç yok. Kalıcı ateşkes görüşmeleriniz oluyor mu?"

Soru: "ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bu hafta görüşmeniz olacak mı?"

Cevap: "Ekim 2021'de Cumhurbaşkanımız ve ABD Başkanı Biden arasında stratejik bir mekanizma oluşturulmuştu. Enerji, diplomatik meselelerin gibi birçok konunun ele alınacağı alt gruplar oluşturdu. Bu sefer mevkidaşım Blinken'ın daveti üzerine önümüzdeki hafta ABD'ye gideceğim.

Cumhurbaşkanımızın da ABD'ye gitme konusu ele alınabilir ancak her iki ülkede de bir seçim atmosferi var, aradaki zaman diliminde ne yapılabilir belki bunu da konuşacağız."

"RUSYA-UKRAYNA ARASINDA ATEŞKESE YÖNELİK DİALOG BAŞLAMALI"

Soru: "Rus mevkidaşınız Sayın Lavrov ile görüştünüz. Tahıl koridoruna alternatif bir yol arandığını söylemiştiniz. Bu konuda görüşme oldu mu?"

Cevap: "Sayın Lavrov ile yaptığımız görüşmede, ikili görüşmelerin yanı sıra bölgesel gelişmeleri masaya yatırma imkanımız oldu. Kafkasya, Karadeniz'deki gelişmeler, Suriye'deki konular var bu konuyu ayrıca konuşmamız gerekiyor, bunda mutabık kaldı. Mültecilerin geri dönmesi, yeni anayasanın yazılması hep askıda kalan konular.

Ukrayna ile ilgili konuda bizim görüşümüz şu her iki tarafta savaşla erişebileceklerin neticenin sonuna ulaşmış görünüyor, ateşkese yönelik diyaloğun başlatılması gerekiyor. Bu işgalin tanınması anlamına geliyor, 21. yüzyılda Avrupa'nın ortasında 500 bine yakın insanın hayatını kaybetmesi ve yaralanması bizim dayanabileceğimiz bir şey değil, bunun artık bitmesi gerekiyor. Savaşmaya gidilebilecek yerin limitine ulaşıldı. Egemenlik konusuyla ateşkesin birbirinden ayrılması gerekiyor."

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