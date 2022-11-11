Bakan Bilgin'den EYT açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada, " EYT’de yaptığımız düzenleme şartları herkesi kapsayacak. EYT’de 1999 öncesi ve 5000 prim gün şartını değiştirmiyoruz. EYT’den, kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil." dedi.

ASGARİ ÜCRET, EYT, SÖZLEŞMELİ PERSONEL AÇIKLAMASI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçelerini görüşmek üzere toplandı. Bakan Vedat Bilgin, komisyonda bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe sunumunu yaptı. Bilgin, 2023’e girerken hem dünya konjonktürü açısından hem de Türkiye’de yaşanan ekonomik ve sosyal sorunlar açısından zor şartlarla karşı karşıya kalındığına dikkat çekerek, "Bunda birçok faktörden söz etmek mümkün. Bunların arasında pandemi sonrasının meydana getirdiği dünyadaki ulaştırma sistemi, ürün zincirlerinde, ham maddelerin tedarikinde yaşanan sorunlar ve bunun Türkiye'ye yansımalarını yanı sıra Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu sorunları da göz önünde bulundurmak gerekir" dedi.