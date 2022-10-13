Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Divan Kuruçeşme Otel'de, Ortak Paylaşım Forumu’nun "Çalışma Hayatında Sürdürülebilirlik" ana temasıyla gerçekleştirdiği forumda konuştu.

Bakan Vedat Bilgin, asgari ücret konusunda, "Aralık ayında enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız" dedi.

Bilgin, EYT ile ilgili düzenlemenin bütün sorunları aşmaya dönük ve kapsamlı olacağını bildirdi.