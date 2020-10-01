Ermenistan'ın Gorus ilinden, çatışmaların devam ettiği Azerbaycan topraklarına füze atışı gerçekleştirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, füzelerin Cebrayıl-Fuzuli bölgesindeki cephe hattına düştüğü bildirildi.

Açıklamada, "Ermenistan'dan, Azerbaycan topraklarına ateş açmasını derhal durdurmasını talep ediyor, aksi takdirde aynı şekilde yanıt verileceği konusunda uyarıyoruz." ifadesi yer aldı.