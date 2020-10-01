Cepheye koştular! 72 saatte 310 bin başvuru!

Habertürk TV Dış Politika Koordinatörü Çetiner Çetin, Dağlık Karabağ'daki son durumu HABERTÜRK okurları için yazdı. İşte, çatışmaların yoğunlaştığı Terter bölgesinde son durum...
FUZULİ'NİN YÜZDE 80'İ KONTROL ALTINDA
"Çatışmaların en şiddetli ve yoğun yaşandığı Terter bölgesi, hayalet bir kasabayı andırıyor. Karabağ'a bağlı Fuzuli bölgesinde ise kent merkezinin yüzde 80'i kontrol altına alınmış durumda.
Akdam, Terter, Naftalan'da yoğun çatışmalar sürüyor. Azerbaycan ordusunun pazar günü başlattığı harekat dün gece de aralıksız devam etti.
Ermeni ordusunun sivillere yönelik saldırısında Kurbanov Ailesi'nin 5 ferdi bu evde can verdi.
TERTER'DE KİMSE KALMAMIŞ
Ermeni güçlerinin rastgele ateş açtıklarını belirtmem gerekir. Çatışmaların yoğun olduğu bölgelerdeki sivillerin başka yerleşim birimlerine, sığınaklara götürüldüğünü görüyoruz. Terter'de neredeyse kimse kalmamış; herkes kapısını penceresini kapatıp gitmiş durumda. Terter'de yine Ermeni ordusunca vurulan bir okul kullanılamaz hale gelmiş durumda.
GÖNÜLLÜ SAYISI 310 BİNİ AŞTI
Askere alma daire başkanlıkları gönüllü asker alımına hız vermiş durumda. Normalde 86 bine ulaşan Azerbaycan ordusunda, şu an başvurular 310 bini aşmış durumda. Gönüllüler doğrudan kabul edildikten sonra cephe hattına gönderiliyorlar. Evini terk edip bırakanlarla ilgili insani yardım da Azerbaycan Hükümeti tarafından gerçekleştiriliyor.
Ermeni ordusunda kullanılamaz hale getirilen bir okul.
DİPLOMASİ MASASINDA GELİŞME YOK
Hastanelerde izinler kaldırıldı. Bölgedeki devlet memurları da olağanüstü durumda yardım etmeleri için göreve çağrıldı. Şu an diplomasi masasında ise bir şey yok. Rusya, İran ve Fransa'nın girişimleri oldu ancak üçünün de temelinde gelişen söylem, Azerbaycan'ın ilerleyişini durdurmaya yönelik.
"BUGÜN OLMAZSA NE ZAMAN"
Azerbaycan halkı ise hükümete de orduya da büyük destek veriyor ve "Bugün olmazsa ne zaman" diyor. Terter'de gökyüzünde her iki ülkenin İHA'larının faaliyeti sürüyor. Ancak Azerbaycan'ın sahip olduğu SİHA'larla daha üstün konumda olduğunu belirtmek gerekiyor. Karabağ'daki kaynaklardan edinilen bilgiye göre terör örgütü PKK'nın 180 kişiyi bölgeye gönderdiği yönünde. Bunların 5-6 ay önce bölgeye gönderildiği ifade ediliyor.
PKK, ŞEHİR SAVAŞINDA KULLANILABİLİR
Şehir savaşı olduğu taktirde PKK'lıların yer alacağı duyumu söz konusu. Bunun için Suriye'deki bazı PKK kadrolarının geldiği ifade ediliyor. Kelbecer bölgesinin alınması durumunda Azerbaycan ordusunda motivasyonun daha da artacağı belirtiliyor.
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