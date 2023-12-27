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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: ATM'den para çeken iş insanı Emrah Akyıldız'ı böyle öldürmüş!

        ATM'den para çeken iş insanını böyle öldürmüş!

        İstanbul Pendik'te, iş insanı 37 yaşındaki Emrah Akyıldız'ın, ATM'de para çekerken öldürülmesine ilişkin yeni gelişme yaşandı. Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmada katil zanlısı H.I., kaçtığı Samsun'da yakalandı. Olay anının görüntüsü de ortaya çıktı

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 27.12.2023 - 09:43 Güncelleme: 27.12.2023 - 10:48
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        ATM'den para çeken iş insanını böyle öldürmüş!
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        İstanbul'da kan donduran olay, Pendik Güllübağlar Mahallesi'nde hafta sonu meydana gelmişti.

        ATM'DEN PARA ÇEKERKEN ÖLDÜRDÜ

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre iş insanı Emrah Akyıldız (37) cadde üzerinde ATM’den para çektiği sırada, bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak yaşamını yitirdi. Yapılan çalışmalarla katil zanlısının H.I. olduğu tespit edildi.

        ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ SAPTANDI

        Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak katil zanlısının H.I. olduğunu tespit etti.

        KATİL ZANLISI SAMSUN'DA YAKALANDI

        Katil zanlısı H.I.'nın olayın ardından kaçış görüntüsü kameraya yansımıştı.
        Katil zanlısı H.I.'nın olayın ardından kaçış görüntüsü kameraya yansımıştı.

        Katil zanlısının olaydan iki gün önce N.T. adlı bir kadınla otele giriş yaptığı ve olay günü otelden birlikte çıkış yaptığını tespit eden polis, H.I.'nın izini Samsun'a kadar sürdü. Samsun’a kaçtığı belirlenen zanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.

        YANINDA ÇALIŞIYORDU İDDİASI

        Sıkı bir takip sonucu yakalanan zanlı İstanbul’a getirildi. Yapılan çalışmalarda, şüpheli H.I.'nın tetikçi olduğu ve daha önce Emrah Akyıldız’ın yanında çalıştığı iddia edildi.

        TEHDİT EDİLDİĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ

        İş insanının daha önce tehdit edildiği de ileri sürüldü. Ancak tehdit edildiğine dair Akyıldız'ın bir şikayetinin bulunmadığı öğrenildi.

        OLAY ANI KAMERADA

        Olayla ilgili yapılan çalışmalarla cinayet anına ilişkin görüntüler de elde edildi. Olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri de soruşturma dosyasına girdi.

        AZMETTİRİCİ ARANIYOR

        Soruşturmanın ardından zanlı H.I. adliyeye gönderildi. Olayı azmettirdiği düşünülen şüphelinin yakalanması çalışması yapılıyor.

        İş insanı ATM'den para çekerken öldürülmüştü! Katil zanlısı saptandı!
        İş insanı ATM'den para çekerken öldürülmüştü! Katil zanlısı saptandı! Haberi Görüntüle
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        #Emrah Akyıldız
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