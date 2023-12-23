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        Haberler Gündem 3. Sayfa İSTANBUL'DA KORKUNÇ OLAY! Son Dakika Haberleri: İş insanı ATM'den para çekerken öldürülmüştü! Katil zanlısı saptandı!

        İş insanı ATM'den para çekerken öldürülmüştü! Katil zanlısı saptandı!

        İstanbul Pendik'te, iş insanı 37 yaşındaki Emrah Akyıldız'ın, ATM'de para çekerken öldürülmesine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Yapılan çalışmalarla şüphelinin 36 yaşındaki H.I. olduğu belirlendi. Zanlının, iki gün önce Gürcistan uyruklu N.T. adlı kadınla bir otele giriş yaptıkları, cinayet günü ise ayrıldıkları saptandı. Zanlının 10 gündür maktulü takip ettiği öğrenildi

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 23.12.2023 - 15:22 Güncelleme: 23.12.2023 - 21:01
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        İş insanı ATM'den para çekerken öldürülmüştü! Katil zanlısı saptandı!
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        İstanbul'da kan donduran olay, öğle saatlerinde Pendik Güllübağlar Mahallesi'nde meydana geldi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre oturduğu siteden aracıyla çıkan iş insanı Emrah Akyıldız (37) cadde üzerinde ATM’den para çektiği sırada, bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak yaşamını yitirdi. Katil zanlısı olay yerinden kaçarken cinayetin üzerindeki sır perdesi de aralandı.

        SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

        Olayın ardından, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Kaçma anı kameralara yansıyan şüphelinin, kısa sürede kimlik tespiti yapıldı. Katil zanlısının 36 yaşındaki H.I. olduğu belirlendi.

        İKİ GÜN ÖNCE OTELE YERLEŞMİŞ

        Yapılan çalışmalarla H.I.'nın, iki gün önce 21 Aralık Perşembe günü, Gürcistan uyruklu 45 yaşındaki N.T. adlı bir kadınla Pendik’teki bir otele giriş yaptığı tespit edildi. Soruşturma sonucunda şüpheli H.I. ve N.T.'nin, olay sabahı da otelden birlikte ayrıldıkları görüldü.

        10 GÜNLÜK TAKİP SÜRECİ

        Tespit edilen şüphelinin fotoğrafı, olayın görgü tanıklarına da gösterildi. Görgü tanıkları tarafından da teşhis edilen şüphelinin, 10 gün önce de olay mahallinde gezindiği, keşif yaptığı ortaya çıktı.

        TABANCA VE EŞYALAR BULUNDU

        10 günlük takipli plan sonucu cinayetin işlendiği belirlenen olayda, zanlının kaçarken olayda kullandığı ve boş araziye attığı tabanca da ele geçirildi.

        Olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri, çöp konteynerinde bir çift beyaz renk bluetooth kulaklık, bir adet siyah bere, 1 adet 9 mm kovan, 1 adet deforme çekirdek de buldu. Katil zanlısının yakalanması için çok yönlü çalışma yapılıyor.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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