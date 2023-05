AFAD açıkladı! İşte 6 Şubat'tan bu yana artçı sayısı!

"HER AN 5-5.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR"

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu işaret eden Tatar bu sarsıntıların ne ilk ne de son olacağını söyledi.

Ülkenin birçok yerinde deprem üretme potansiyeli bulunan çok fazla sayıda aktif fay olduğunu belirten Tatar, "Bu faylar her an her yerde 5-5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek potansiyelde olan faylar" şeklinde konuştu. Tatar şöyle devam etti: