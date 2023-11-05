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        Haberler Spor Diğer İşte 45. İstanbul Maratonu'nu kazananlar - Diğer Haberleri

        İşte 45. İstanbul Maratonu'nu kazananlar

        Türkiye İş Bankası 45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo 2 saat 10 dakika 35 saniyelik derecesiyle kazandı. Kadınlarda ise zafer 2 saat 27 dakika 9 saniyelik süresiyle Kenyalı atlet Beatrice Cheptoo'nun oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 12:06 Güncelleme: 05.11.2023 - 12:12
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        45. İstanbul Maratonu'nu kazananlar...
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen, Türkiye İş Bankası'nın isim sponsorluğundaki 45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı.

        "Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliğinin "Gold Label" kategorisinde yer alan maraton, 45. kez gerçekleştirildi.

        Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda son bulan 42,195 kilometrelik parkurda Kenyalı atlet Panuel Mkungo, 2 saat 10 dakika 35 saniyelik derecesiyle ilk sırada yer aldı.

        Maratonda aynı ülkeden Benard Cheruiyot Sang 2 saat 12 dakika 41 saniyelik derecesiyle ikinci, James Kiplagat ise 2 saat 12 dakika 44 saniyelik derecesiyle üçüncü oldu.

        KADINLARDA KAZANAN CHEPTOO

        Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda son bulan 42,195 kilometrelik parkurda Kenyalı atlet Beatrice Cheptoo, 2 saat 27 dakika 9 saniyelik derecesiyle kadınlarda ilk sırayı elde etti.

        Maratonda aynı ülkeden Veronicah Njeri Maina, 2 saat 27 dakika 24 saniyelik süresiyle ikinci, Valentina Mateiko ise 2 saat 32 dakika 15 saniye ile üçüncü oldu.

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