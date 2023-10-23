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        Haberler Gündem 3. Sayfa Beyzanur Kaya davasında sıcak gelişme! Tutuklanan Ege Rüştü Akoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı

        22 yaşındaki Beyzanur'u öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!

        Ankara'da, tartıştığı kız arkadaşı 22 yaşındaki Beyzanur Kaya'yı, tabancayla vurarak öldüren katil zanlısı aynı yaştaki Ege Rüştü Akoğlu, 'kadına karşı kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından tutuklandı. Emniyetteki ifadesinde silahı önce Beyzanur Kaya'nın eline aldığını ve boğuşma sırasında patladığını ileri süren Akoğlu, savcılık sorgusunda susma hakkını kullandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 14:52 Güncelleme: 23.10.2023 - 15:16
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        22 yaşındaki Beyzanur'u öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
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        Ankara'da, Atapark Mahallesi 1403'üncü Sokak'taki evde 19 Ekim akşamı Ege Rüştü Akoğlu (22) ile 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Beyzanur Kaya (22) arasında tartışma çıktı.

        EVDEKİ SİLAHLA ATEŞ ETTİ

        DHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine Akoğlu, evdeki tabancayla Kaya'ya ateş etti.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Komşuların ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Beyzanur Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        KATİL ZANLISI YAKALANDI

        Akoğlu ise polis tarafından gözaltına alındı.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sağlık kontrolünden geçirilen Ege Rüştü Akoğlu, adliyeye sevk edildi.

        "BOĞUŞMA SIRASINDA SİLAH PATLADI"

        Emniyetteki ifadesinde silahı önce Beyzanur Kaya'nın eline aldığını ve boğuşma sırasında patladığını ileri süren Akoğlu, savcılık sorgusunda susma hakkını kullandı.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Akoğlu, çıkarıldığı hakimlikçe 'kadına karşı kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından tutuklandı.

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