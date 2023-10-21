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        Haberler Gündem 3. Sayfa BÜYÜK ACI! Son dakika haberler: 22 yaşındaki Beyzanur Kaya, sevgilisi tarafından vurulup öldürüldü!

        Beyzanur 22 yaşındaydı! Büyük acı!

        Ankara'nın Keçiören ilçesinde, 22 yaşındaki Beyzanur Kaya, tartıştığı 6 yıllık sevgilisi olduğu iddia edilen aynı yaştaki Ege Rüştü Akoğlu tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Polis, olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi Ege Rüştü Akoğlu'nu suç aleti tabancayla yakalayıp, gözaltına aldı. Beyzanur ise gözyaşları içinde toprağa verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 08:18 Güncelleme: 21.10.2023 - 10:44
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        Beyzanur 22 yaşındaydı! Büyük acı!
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        Ankara'da olay, Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi, 1304'üncü sokakta meydana geldi. 6 yıldır sevgili oldukları öğrenilen Ege Rüştü Akoğlu (22) ve Beyzanur Kaya (22) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        BELİNDEN SİLAHI ÇIKARIP VURDU

        DHA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Akoğlu, belindeki tabancayı çıkarıp, Kaya'ya ateş etti. Akoğlu olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Beyzanur Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaya'nın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

        KATİL ZANLISI YAKALANDI

        Polis, olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi Ege Rüştü Akoğlu'nu suç aleti tabancayla yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

        Beyzanur Kaya'nın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Kaya için dün öğle vakti Bayındır Köyü Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Kaya'nın ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Kaya'nın cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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        #ankara
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