Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

31 şehirde iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının gece yarısı sona ermesinin ardından vatandaşlar, akaryakıt istasyonlarının marketlerine akın etti. Marketler önünde uzun kuyruklar oluştu. İstasyon sahipleri, yasak sonrasında paket paket sigara satıldığını söyledi. Vatandaştan, bir miktar cips ve bisküvi talebi de geldi.

Koranavirüs salgınına karşı 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı sona erdi. Bazı illerde vatandaşlar, kısıtlamanın kalkmasının ardından en yakınlarında bulunan istasyon marketlerine akın etti.

HABERTÜRK, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere büyükşehirlerde bulunan bazı akaryakıt istasyonlarının sahipleri ve yöneticileriyle konuştu. İstasyon sahipleri, yasak sonrasında market önünde uzun kuyruklar oluştuğunu belirterek, “Vatandaşlar, diğer marketler kapalı olduğu için istasyon marketlerine yöneldi. Paket paket sigara satışı yaptık. Yoğun bir sigara satışı söz konusu oldu” dedi.

Vatandaşın sigara dışında da bazı talepleri olduğunu belirten istasyon sahipleri, “Bir miktar cips ve bisküvi satışı da yapıldı. Sınırlı da olsa kola ve su satışı da söz konusu oldu” ifadesini kullandı.

ADANALILAR KEBAPÇILARA AKIN ETTİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının kalmasından dakikalar sonra kendini sokağa atan Adanalılar, soluğu kebapçı ve şırdancılarda aldı.

İçişleri Bakanlığı'nın Adana'nın da dahil olduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında 18 ve 19 Nisan günlerinde sokağa çıkmayı kısıtlamasıyla kent adeta sessizliğe büründü. Gece yarısı kısıtlamanın kalkmasıyla Adanalılar, kendini sokağa attı. Gece saatlerinde birçok caddede araç yoğunluğu yaşanırken, Adanalılar soluğu kebapçı ve şırdancılarda aldı.

SOSYAL MESAFE KURALINA UYGUN KUYRUK

Kebap ve şırdan aşkı herkes tarafından bilinen Adanalılar, iş yerleri önünde sosyal mesafe kuralına uygun olarak sıraya girip, siparişlerini aldı. Bazı vatandaşlar kebap ve şırdan dolmalarını ayak üstü yerken, bazı vatandaşlar ise siparişlerini eve götürmeyi tercih etti.

"SAAT 00.00'DA AÇTIK"

Müşterilerin yoğun talebiyle karşılaştıklarını belirten kebap salonu işletmecisi İsmail Çalıkıran, işyerini saat 00.00 sıralarında açtıklarını söyledi. Yasağın bittiği dakikalarda siparişlerin gelmeye başladığını, gelmeye de devam ettiğini aktaran Çalıkıran, "Adana'nın kebap aşkı bitmez diye düşünüyoruz. Biz de bu görevi kendimize kutsal olarak yakıştırdık. Adanalılara hizmet etmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Adanalı olduğu ancak İstanbul'dan geldiğini anlatan müzisyen Sefa Toprak, kebabı çok sevdiğini, herkesin de tatması gerektiğini ifade etti. Sokağa çıkma kısıtlamanın olduğu iki gün evde kebap yediklerini kaydeden Toprak, kısıtlamanın bitmesiyle kebapçıya geldiğini dile getirdi.

İki gündür dışarıya çıkamadığı için et, Adana kebap ve dürüm yemeyi özlediğini belirten Muhammet Mahmut Sarıgüney ise kısıtlamanın kalmasıyla soluğu kebapçıda aldığını anlattı.

"YASAK BİTER, YEMEK İÇİN SOKAKLARA ÇIKARIZ"

İki gündür şırdan yemediğini, kısıtlama bitince de koşa koşa şırdancıya geldiğini aktaran kentin sosyal medya fenomenlerinden Gökhan Kaya, şunları söyledi:

"Biz Adanalılar, yemeyi seviyoruz. Yasak biter, yemek için sokaklara çıkarız. Ne yaptık; şırdan yemeye geldik gördüğünüz gibi. Her ne kadar 'hayat eve sığar' desek de açız, mecburiyetten dolayı dışarıya çıktık. Ama yine de evlerinizde kalın. Tüm mekanlar paket servisi yapmakta, gel al servisleri devam etmekte. Hayat eve sığar diyoruz, evlerde kalın, sağlıklı kalın."

"ADANALI ŞIRDANSIZ YAPAMIYOR"

Kısıtlama süresince iki gün işyerini kapalı tuttuğunu anlatan şırdancı Kadir Çıray, "Adanalı şırdansız yapamıyor. Biz de dükkanımızı yoğun istek üzerine açtık, baya talep oldu. Şu an maşallah yetiştiremiyoruz" dedi.

YASAĞIN ARDINDAN MANGAL YAKTI

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Kahramanmaraş'ta bir kebapçı kaldırımda mangal yakarak kebap pişirdi.

Merkez Onikişubat ilçesi Şekerdere Bulvarı üzerinde bulunan kebapçı, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından iş yeri önüne kurduğu mangalda kebap pişirdi. Kısıtlamanın bitmesinin ardından sokağa çıkan vatandaşlar ise kebaplara yoğun ilgi gösterdi.

Gündeş, müşterilerin sosyal medya üzerindeki talepleri sonrasında iş yerini açtığını belirtti. Kebap yemek için gelen Abdülkadir Gülmez ise kebap kültürünün bölgesel bir durum olduğunu belirtti.

Kısıtlamanın sona ermesinin ardından bazı vatandaşlar ise açık olan benzin istasyonlarına geldi. Emniyet güçleri, benzin istasyonlarında yer alan alışveriş merkezlerinde oluşan kuyrukta sosyal mesafeyi ayarladı ve maske bulunmayanlara maske dağıttı. Kentte, Alparslan Türkeş ve Azerbaycan bulvarları üzerinde ise zaman zaman araç yoğunluğu görüldü.