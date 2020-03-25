AA

İstanbul'da 31 yaşındaki Zülal K., sahte para ile dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüphelinin, 9 kişinin internetten satışa çıkardığı cep telefonlarını sahte parayla satın aldığı belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Şubat'ta Üsküdar'da Kadir K.'nın internet üzerinden 5 bin liraya satışa çıkardığı cep telefonunu bir kadının nakit ödeme yaparak satın aldığını ancak bankaya gittiğinde paraların sahte olduğunu öğrendiğini bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

AVCILAR'DAKİ EVİNDE YAKALANDI

Polis ekipleri, telefonu sahte parayla satın alan kadının Zülal K. olduğunu ve farklı tarihlerde Üsküdar ile Ümraniye'de Gökhan Ş.'nin telefonunu 6 bin lira, Can Ş.'nin telefonunu 5 bin lira, Oğuzhan K.'nın telefonunu 4 bin 200 lira, Doğukan T.'nin telefonunu 7 bin 100 lira, Rıza Y.'nin telefonunu 2 bin 100 lira ve Buğra Y.'nin telefonunu 3 bin 50 lira sahte para ödeyerek aldığını tespit etti.

Soruşturma kapsamında operasyon düzenleye ekipler, Zülal K.'yı Avcılar'daki evine gözaltına aldı. Ayrıca, zanlının emniyette yapılan sorgusunda, Erol Ö.'nün telefonunu 7 bin, Yakup G.'nin telefonunu 3 bin lira sahte para ödeyerek aldığı belirlendi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.