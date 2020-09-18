Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:
KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ: Halkımız kurallara uymadı. Şimdi işi sıkmak zorundayız. Bilim Kurulumuz, Sağlık Bakanlığımız tedbirleri artırma durumunda. Bunu yapmak zorundayız. Bunlar zevkimizden olan şeyler değil. Halkımıza olan duyarlılığımızdandır. Halkımızın sıkıntı yaşamaması içindir. Bir olumlu dönüş bazı illerde başladı.
AŞI ÇALIŞMALARI: Sıkı bir şekilde devam ediyor. Özel sektör bu konuyla ilgili olarak bu çalışmalara devam ediyor. Yılbaşından sonra bazı olumlu sinyaller alacağımızı görüyoruz.
LİBYA'DAKİ SON DURUM: Geçen hafta Sayın Serrac ile bir kabulüm olmuştu. Ardından böyle bir gelişme bizler için üzüntü verici. Libya gibi bir yerde Trablus'ta bir ara çok olumsuz gelişmeler oldu. Bizim oraya müdahalemizle Sayın Serrac ve ekibi darbeci Hafter'in işgalinden kurtulma duruma geldi. Darbeci Hafter her geçen gün kayba gidiyor. Eninde sonunda darbeci Hafter kaybedecek. Fakan Sayın Serrac'ın kendilerine bazı haberler ulaştırdık. Heyetlerimizin Libya Milli Mutabakat Hükümeti ile görüşmeleri olabilir. Bu işi olması gereken istikamete dönüştürürüz.
YUNANİSTAN İLE MÜZAKERELER: Birçok devlet başkanı veya başbakanlar yaptığımız görüşmelerde aracı konumuna girdiler. Başta Şansölye Merkel, Komisyon Başkanı Michel, İspanya Başbakanı Sanchez, Sayın Conte ile görüşmeler yaptık. Başka bir yaklaşım var. Yunanistan Başbakanı ile bir görüşme süreci olabilir mi? Bizim Miçotakis ile görüşme yapma konusunda sıkıntı yok. Ne görüşeceğiz aslolan budur. Meis'te yaptıklarını dayatma olarak yaparlarsa bunun anlamı yok. Oruç Reis'i limana çektiysek bir anlamı var. Bu anlamlı bir yaklaşımdır. Bakım çalışması bittikten sonra Oruç Reis tekrar görevine dönecektir. Diplomasiye imkan verelim. Yunanistan bu yaklaşımımızı olumlu karşılasın bir adım atalım diye yaptık. Görüşürüz, kaçamak yapma gibi bir durum yok. Yunanistan Cumhurbaşkanı adayı gelip gövde gösterisi yapacaksa, biz daha büyüğünü yaparız.
MISIR İLE ANLAŞMA: Burada çok farklı gelişmeler var. Mısır ile istihbari görüşmeler ayrıdır, bizim için engel yoktu ama Yunanistan ile Mısır'ın yaptığı anlaşma bizi üzmüştür. Yunanistan ile Mısır arasındaki bağlar ile bizim Mısır arasındaki bağlar farklıdır. Görüşmeler yapılabilir.
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