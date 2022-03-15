Grevdeki doktorlar ile başhekimin tartışmasına inceleme!

Olay, dün, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde meydana geldi. Başhekim Dr. Muzaffer Şenveli ile 14 Mart Tıp Bayramı´nda başlayarak 3 gün boyunca acil sağlık hizmeti dışında alınan grev kararına katılan doktorlar arasında tartışma çıktı.
İddiaya göre Şenveli, grev yapan doktorların dinlenme odasına gelerek, görevlerinin başına dönmesini istedi.
DHA'da yer alan habere göre Şenveli, acil vakaların alınmayarak evlerine gönderildiğini söyledi. Görüntüleri kaydeden anestezi doktoru ise "Acil vakalar alınıyor elektif (acil olmayan) vakalar alınmıyor" dedi. Başhekim Şenveli de "Bir vakanın acil olup olmadığına sen karar veremezsin" yanıtını verdi.
'YASAL İŞLEM BAŞLATACAĞINI SÖYLEDİ'
Odada bulunan bir başka anestezi doktoru ise "Ben acil olup olmadığına karar verebilirim" dedi. Doktorlara, "Acil hekimin grevi olmaz. Acilin olmaz, yoğun bakımların olmaz" diyerek tepki gösteren Şenveli, görevlerinin başına dönmedikleri takdirde doktorlar hakkında yasal işlem başlatacağını söyledi.
Anestezi ve yoğun bakım uzmanı doktorlarla, başhekim arasında yaşanan tartışma ameliyathane girişinde de devam etti. Twitter'a da yansıyan görüntülerde Başhekim Şenveli'nin hastanedeki güvenlik görevlilerine hitaben görüntüleri çeken doktoru kastederek, "Şunu da hemen paketleyin, hemen alın hemen" sözleri tepki topladı. Güvenlik görevlerinin başhekim ve doktorları sakinleştirmesinin ardından tartışma son bulurken, İl Sağlık Müdürlüğü de olayla inceleme başlattığını bildirdi.
'MESLEKTAŞLARIMIZA MOBBİNG UYGULANDI'
Sosyal medyada tepki çeken görüntülerle ilgili Balıkesir Tabip Odası´ndan da açıklama geldi. Bandırma Eğitim Ve Araştırma Hastanesi bahçesinde yapılan açıklamaya, ilçede faaliyet gösteren STK´lar da destek verdi. Açıklamayı yapan, Tabip Odası Başkanı Dr. Necdet Uçan, hekimlik etik ve ilkelerine dikkat çekti. Konuyla ilgili yasal süreç başlatacaklarını kaydeden Uçan, şunları söyledi:
"TTB ve Tabip Odamızca 3 Şubat ve 4 Mart, yine 14, 15, 16 Mart 2022 eyleminden önce de İl ve İlçe Sağlık Müdürlerine, tüm başhekimlere grev etkinliği ile ilgili yazı yazılarak, grev hakkını kullanmak isteyen meslektaşlarına kolaylık sağlanması ve mesleki dayanışma için destek istenmiştir. Buna rağmen üzülerek belirtmek istiyorum ki tam da 14 Mart Tıp Bayramı'nın kutlandığı bir günde, bizim ilimizde Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Başhemşiresince meslektaşlarımıza mobbing uygulanmış, deontoloji ve hekimlik etik kurallarına aykırı küçük düşürücü, tehdit içeren ve aşağılayan sözel şiddet uygulanmıştır. Anestezi uzmanı meslektaşlarımızı onurlu duruşları nedeni ile kutluyoruz. 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasasından aldığımız yetkiyle, etik ve deontolojik kurallar doğrultusunda ilgililer hakkında gerekli yasal süreci başlatacağımızı belirtmek istiyoruz" dedi.
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