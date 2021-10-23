Merkez Bankası faiz kararının ardından euro ve dolarda olduğu gibi altında da gözle görülür bir yükseliş gerçekleşti. Altın fiyatlarındaki keskin yükseliş ekonomi piyasalarının gündeminde. 23 Ekim Cumartesi günü gram altın 549,90 liradan, çeyrek altın ise 905,08 liradan işlem görüyor. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 23 Ekim 2021 güncel altın fiyatları