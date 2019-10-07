07 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Emrah Doğru'nun haberine göre, Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinden 2 sivil polis memuru, bir soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan şüpheli için Konya'ya geldi. Ardından polisler, gece saatlerinde yanlarına aldıkları şüpheli ile birlikte Ankara'ya doğru yola çıktı. Polis memurları, yaklaşık 150 kilometrelik yolculuğun ardından Konya'nın Kulu ilçesine geldiklerinde trafikte bir aracın engellemesi ile karşılaştı.
ŞÜPHELİYİ BIRAKIP ARAÇTAN İNDİLER
Sivil ekip, bir süre sonra uyarılara rağmen kendilerine yol vermeyen otomobilin önüne geçmeyi başardı. Yanlarında şüpheli ile Ankara istikametine giden ekip, daha sonra da yolu kapatan aracını önüne kırdı. Araçtan inen komiser yardımcısı polis memurları, yol vermeyen araca yönelip, sürücüyle tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmada polislerin hiç aklına gelmeyen bir olay oldu. Bu sırada iki polisinde sivil ekip otosundan inip arkadaki araca gitmesini fırsat bilen şüpheli, aniden otomobili hareket ettirdi.
POLİSLERİN SİLAHLARIYLA KAYIPLARA KARIŞTI
Polis memurları hemen sivil ekip otosunun peşinden koşmaya başladı. Bir memur, koşarak yetiştiği aracın kapısını açıp şüpheliyi durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Gaza yüklenen şahıs, çevredekilerin de şaşkın bakışları arasında araç içerisinde polislerin silahları ve cep telefonlarıyla birlikte kayıplara karıştı. GPS sistemi olmadığı için yeri tespit edilemeyen araçla kaçan şüpheli, çevre il ve ilçelerdeki polis ekiplerince her yerde aranıyor.
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