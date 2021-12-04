Gördü, çaldı, kaçtı

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Telefon ne onda, ne de arkadaşındaydı. Kimde olduğu kameradaki kayıttaydı. İstanbul genelinde ofis malzemeleri dağıtan Ömer Dönmez, arkadaşıyla işe çıkmıştı.

Show Haber'den Uğur Alattinoğlu'nun haberine göre ikili Şişli'deki bir adrese geldi. Araçlarından inip arkaya gelerek kapıyı açtılar. Kısa bir süre içerisinde malzemeleri araçtan indireceklerdi.

"TELEFONDAN ÇOK ÜZÜLDÜĞÜM ANILAR OLDU"

Onlar malzemeleri indiredursun, etrafta aracı gözleyen hırsız harekete geçti. Ön kapının açık olmasından faydalanarak araçtaki cep telefonunu çalıp kayıplara karıştı.

Olay üzerine harekete geçen Şişli Emniyet Müdürlüğü ekiperi o hırsızı kısa bir sürede yakaladı. Ömer Dönmez'i üzen ise cep telefonunun çalınmasından çok cihazın hafızasındaki fotoğraf ve videolardan oluşan anılar oldu.

Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.