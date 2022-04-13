Son dakika haberleri: Gayrimenkulde vatandaşlık değeri değişiyor! İstisnai Türk vatandaşlığı değeri ne kadar?

AA

Alınan bilgiye göre, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde istisnai Türk vatandaşlığı için satın alınması gereken gayrimenkulün değerinin yükseltilmesi görüşüldü.

Kabine Toplantısı'nda istisnai Türk vatandaşlığına başvuru için satın alınacak gayrimenkulün değerinin 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarılması kararlaştırıldı.

Bu karar kapsamında Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'in istisnai olarak Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin hükümlerin bulunduğu 20'inci maddesinin 2'nci fıkrasının "b" bendinde değişiklik yapılması öngörülüyor.

Bu değişikliğin ilerleyen günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle en az 400 bin Amerikan doları veya karşılığı döviz tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın alanlar ve kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 400 bin Amerikan doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline 3 yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vadedildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilenler Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığı kazanabilecek.

1 MİLYON DOLARDAN 250 BİN DOLARA İNDİRİLMİŞTİ

Yabancıların Türkiye'den ev alabilmesine olanak tanıyan Mütekabiliyet Yasası 2012 yılının ortalarında yürürlüğe girmişti. Türkiye’de 1 milyon dolar ödeyerek mülk sahibi olanlara Türk vatandaşı olma imkanı tanınmış ancak 2018’de Türk vatandaşlığı için gereken rakam 250 bin dolara indirilmişti.

6 Ocak 2022 tarihinde ise gayrimenkul alımı ve yatırım yaparak vatandaşlığa geçişte TL düzenlemesi getirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre; yabancıya ev satışından elde edilecek döviz cinsi tutar bir banka aracılığıyla Merkez Bankası'na satılıp TL'ye dönüştürülüyor. Yabancıların yatırım için bankada tutma zorunluluğunda olduğu miktar da yine TL'ye çevriliyor.