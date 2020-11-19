Gamze ikinci kurbanmış! İstismarcı kardeşler!

DHA

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde, 17 yaşındaki Gamze Açar, iddialara göre, sözde devre mülk satıcılığı adı altında kurulan sahte bir şirketin satış danışmanı ilanındaki numarayla iletişime geçti. Açar, sahte şirketin elemanları tarafından 30 Ekim Cuma günü, Kızılay’dan alınarak otelde konaklaması için Kızılcahamam’a götürüldü.

3 KİŞİ TARAFINDAN OTELE GÖTÜRÜLDÜ

Kızılcahamam'da bir otele 3 kişi tarafından getirilen Gamze Açar, iddialara göre lobideki görevli atlatılarak odaya çıkarıldı. Dört kez yardım çığlığı atan Gamze Açar’ın sabah saat 08.00 sıralarında bulunduğu 5. kattan aşağı düştüğü ihbarı geldi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Açar, önce Kızılcahamam Devlet Hastanesi'ne ardından da Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Açar, hastanede hayatını kaybetti. Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gamze Açar'ın şüpheli ölümü ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlılar polis sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Rıza Doğan ve kardeşi Mehmet doğan ile odada bulduğu belirlenen Emre Demiral, 'cinsel saldırı' ve 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Zanlılardan Rıza Doğan.

CİNSEL SALDIRIDAN KAYITLARI ÇIKTI

DHA'da yer alana habere göre üç şüpheliden Rıza Doğan ve Mehmet Doğan kardeşlerin, 'cinsel saldırı' suçundan poliste kayıtları olduğu ortaya çıktı.