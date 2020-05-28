Galatasaray'da bir yandan sezonun geri kalan bölümü için hazırlık sürerken bir yandan da gelecek yılın planları yapılıyor. İkinci başkan Abdurrahim Albayrak, teknik direktör Fatih Terim ve idari direktör Şükrü Hanedar üçlüsü geleceğin Galatasaray'ını inşa etmek için çalışıyor.