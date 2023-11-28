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        Futbolda Ponzi soruşturmasında Bakanlık devrede

        Futbol dünyasının ünlü isimlerinin ve milli futbolcuların da aralarında bulunduğu Ponzi soruşturmasında Gençlik ve Spor Bakanlığı devreye girdi

        baydemir@haberturk.com
        Giriş: 28.11.2023 - 11:32 Güncelleme: 28.11.2023 - 11:32
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        Futbolda Ponzi soruşturmasında Bakanlık devrede
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        Soruşturma kapsamında Bankacı Seçil Erzan, BDDK raporuna göre toplam 29 kişiyi 43 milyon 920 bin dolar ve 15 milyon 625 bin TL dolandırdığı gerekçesiyle 226 yıl hapis cezası istemiyle yargılanacak.

        Seçil Erzan ile birlikte altı kişi tutuklu bulunuyor. Soruşturmada aralarında ünlü futbol adamlarının bulunduğu 11 kişiye tefecilik, banka yönetim kurulu üyesinin de aralarında bulunduğu 5 kişiye, “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” soruşturması açıldı.

        BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

        Adli soruşturma devam ederken Bankacı Seçil Erzan’ın ilişki içinde olduğu futbolcular ve spor adamlarıyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı Teftiş Kurulu da inceleme başlattı. Bu kapsamda Bankacı Seçil Erzan ile fon ve para trafiği içinde bulunan futbolcular, bu sporcuları Erzan’a yönlendiren isimler, bunlar arasındaki ilişkiler incelenecek.

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        Aynı zamanda faaliyete konu paranın kaynağına ilişkin de incelemeler yapılacak. Erzan’a verilen paranın banka üzerinden değil de elden teslim edilmesi büyük miktarda paranın kaynağına ilişkin şüpheler doğuruyor.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı ve adli soruşturma süreciyle birlikte Maliye’nin de devreye girmesi söz konusu. Dolandırıcılık olayının aynı zamanda bir kara para aklama, yasa dışı para trafiği ve vergi kaçakçılığı boyutunun da irdelenmesi gerekiyor.

        Bakanlık incelemesinin ardından bazı spor adamlarının idari ceza almaları söz konusu olabilir. Soruşturmalarla kamu vicdanını rahatsız bu dolandırıcılık davasında bütün ilişkiler ağının ortaya konulması amaçlanıyor.

        ŞİKE SORUŞTURMASI

        Gençlik ve Spor Bakanlığı aynı zamanda Türk futbolunda çok kapsamlı bir şike soruşturması da başlattı. Genel olarak başlatılan soruşturmanın bu dolandırıcılık olayını da içerdiği belirtildi. Anladığım kadarıyla bu olayda kullanılan ve elden iletilen paranın şike faaliyetleriyle ilgili olup olmadığı araştırılacak. Bakanlığın dopingle mücadele konusunda da cezaları artıran kapsamlı bir çalışması bulunuyor.

        *Haberin görseli iStock tarafından servis edilmiştir

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