Reuters haber ajansının son dakika olarak servis ettiği haberinde, Fransa'nın kuzeyinde bulunan liman kenti Le Havre'de bir binada yangın meydana geldi.

Yerel medyada yer alan haberlerde yangının terk edilmiş bir binada meydana geldiği ifade edilirken, yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Yangında can kaybı olup olmadığına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.