Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Fırat'ın doğusunda arzu ettiğimiz neticelere ulaşamadık. Türkiye'nin kendi yolunda devam etmekten başka çaresi kalmamıştır” dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da olası bir operasyon için “Bu işin şakası yok, hazırız” ifadelerini kullandı.

TBMM’nin yeni yasama yılı açılış resepsiyonunda Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon da liderlerin gündemindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce işaret ettiği “eylül ayı sonu” mesajı da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yöneltilen sorular arasındaydı.

ERDOĞAN’DAN ABD ZİYARETİ ÖNCESİ NET MESAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) toplantısı öncesi, ABD Başkanı Donald Trump’a seslenerek, “Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki duruma daha fazla seyirci kalma durumu yoktur. Eylül'ün sonuna kadar kendi istediğimiz şekilde başlatmakta kararlıyız. ABD ile yapmak istiyoruz, ancak böyle bir zemin oluşmazsa hazırlıklarımız tamam, kendi imkanlarımızla bu işe başlayacağız” ifadelerini kullanmıştı.

ORTAK KARA DEVRİYESİ BAŞLADI

Türkiye ile ABD arasında Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon için görüşmeler sürerken, 8 Eylül’de müşterek kara devriyesi başladı. Kara devriyesi öncesi açıklama yapan Bakan Akar, “Sınırlarımızın güvenliği, 82 milyonun emniyeti için çalışıyoruz. Beraber çalışalım. Olmadı mı, olmuyor mu? O zaman da B planımız da C planımız da hazır” ifadelerini kullanmıştı.

ABD ile Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon için çalışmalar yürütülürken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bir açıklama daha gelmişti. Bölgeye yönelik hava devriyelerini işaret eden ve kara devriyesi için de mesaj veren Erdoğan, “3-5 helikopter uçuşuyla, birkaç yüz askerin devriyesiyle olacak iş değildir” yorumu yapmıştı. “Tüm bölgeyi fiilen güvenli hale getirmeliyiz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tekrar eylül ayını işaret ederek, “Eylül ayı bitmeden fiilen güvenli bölgeyi başlatmamış olursak artık kendi yolumuza gitmekten başka çare olmayacak” demişti.

ABD’DEN TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEK

ABD, Fırat'ın doğusunda bir yandan Türkiye ile güvenli bölge çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da bölgeyi kontrol altında tutan terör örgütü PKK/YPG'ye lojistik desteğini sürdürüyor. ABD´nin ikili tavrı nedeniyle Türkiye, birden fazla seçeneği göz önünde bulundurarak, hazırlık yapıyor.

PKK/YPG'nin Fırat´ın doğusundaki tüm faaliyetlerinin izlendiğini, stratejik hedeflerinin belirlendiğini belirten güvenlik kaynakları, teyakkuz halinde bekleyen TSK'nın kara ve hava harekatı için hazır olduğunu söyledi.

RESEPSİYONDA KARARLI MESAJLAR

Meclis’in yeni yasama yılı açılış resepsiyonunda da gazeteciler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a Fırat’ın doğusundaki son durumu sordu.

“Fırat'ın doğusunda arzu ettiğimiz neticelere ulaşamadık. Türkiye'nin kendi yolunda devam etmekten başka çaresi kalmamıştır” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

“Türkiye, kendi güvenliğini ve kardeşlerinin geleceğini, bölgede hesabı olan güçlerin keyfine terk edecek değildir. Birlikte çalışma imkanlarını sonuna kadar zorlarız. Bu mümkün değilse kendi yolumuzu açmaya zorlarız. TBMM'nin tüm vekilleri ve gruplarıyla bu süreçte güvenlik güçlerimizin yanında yer alacağına inanıyorum.”

Milli Savunma Bakanı Akar da “Silahlı Kuvvetlerimiz her şeyiyle, her yönden, her bakımdan hazır. Arkadaşlarımızın morali, motivasyonu yüksek” diyerek operasyon için sinyal verdi. ABD ile müşterek operasyon için tekrar çağrı yapan Bakan Akar da şu ifadeleri kullandı:

“Bizim istediğimiz stratejik ortaklık ruhuna uygun, NATO içindeki müttefiklik ruhuna uygun, hep birlikte, hep beraber... Bizim tamamen insani taleplerimiz var. Orada bir dram, trajedi var. İnsanlar rahat ve huzur içinde, güven içinde evlerine, topraklarına dönsünler. Bunu yapabilmek için ne lazım? Oradaki teröristlerin çıkması, oradaki tahkimatın tahribi lazım. Bizim bunu devriye ile görmemiz lazım, devriye üslerinin olması lazım. Evet, bu arada gelişmeler de var. İHA'lar, helikopterler, F-16'lar uçuyor, bunlarla keşif gözetleme faaliyetlerimizi yapıyoruz. Ancak bizim ilave taleplerimiz var, işin hızlanması lazım, sonuca gitmesi lazım, vakit kaybediyoruz. Vakit kaybetmememiz lazım.”