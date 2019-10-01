TBMM resepsiyonunda konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kritik mesajlar geldi.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Bakan Akar şöyle konuştu: Güvenli bölge istediğimiz gibi, arzu ettiğimiz gibi gitmiyor Taleplerimiz var, teröristlerin bölgeden çıkarılması, ağır silahları teslim edilmesi gibi. Bunları gözlemlemek istiyoruz. İşin hızlanması lazım, vakit kaybetmemiz lazım. Görüşmeler devam ediyor ABD ile. Harekat için hazırız. Bu işin şakası yok. TSK’nın moral motivasyonu yerinde. Müttefiklik ruhuna uygun davranılmasını bekliyoruz.