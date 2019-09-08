08 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:
"Çetin bir mücadelenin eşiğindeyiz. Suriye ve Irak sınırları boyunca oynanan oyunu kısmen çökerttik. sınırlarımızı önemli ölçüde güvenlik altına aldık. İdlib'de Rusya ve İran'la işbirliği halinde yoğun çaba harcıyoruz. Bir sonraki hafta üçlü zirvede bu konuları tekrar ele alacağız.
Fırat'ın doğusundaki terör yapılanması asıl tehdittir. Güvenli bölge oluşturmak için ABD ile görüşme halindeyiz. Bu konuda bizim istediklerimiz ile onların kafalarındaki aynı şey olmadığını tekrar görüyoruz. Biz bölgede yuvalanan terör örgütünü ortadan kaldırmayı hedeflerken, onlar aynı zeminde bizi idare etmeye çalışıyor. Müttefikimiz bizim için değil, terör örgütü için güvenli bölge oluşturma peşinde. Böyle anlayışı reddediyoruz. Türkiye'nin ne kastettiğini defalarca izah ettik. Ne Fırat'ın doğusunda ne İdlib'de insanlık dışı muameleye izin vermeyeceğiz. Biz Fırat'ın doğusunu güvenli hale getirip, 1 milyon kişinin iskanını sağlamak isterken, yeni mülteci akınlarına tahammülümüz yok. 3-5 helikopter uçuşuyla, birkaç yüz askerin devriyesiyle olacak iş değildir. Tüm bölgeyi fiilen güvenli hale getirmeliyiz. Eylül ayı bitmeden fiilen güvenli bölgeyi başlatmamış olursak artık kendi yolumuza gitmekten başka çare olmayacak.
"BİZİ BÖLEMEYECEKLER"
Bizde Sünnilik, Alevilik diye bir ayrım var mı? Biz Alevisiyle, Sünnisiyle bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Biz yaratılanı yaratandan ötürü sevdik. Yolumuza da böyle devam edeceğiz. 17 yıldır bu oyuna biz izin vermedik. Malatya, Alevi-Sünni ayrımına izin vermedi. Demokraside ve ekonomide ülkemizi getirdiğimiz yer, kazancımızın ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Bugün milletimizin çok daha büyük desteğine ihtiyacımız olduğu dönemden geçiyoruz.
18 yıl önce ihracatı ne kadar olan bir ülkeydi 36 milyar dolardı, şu an 170 milyar doları aştı. Türkiye daha güçlü olacak. Biz geldiğimizde tuvalete 1 milyona gidiliyordu, biz 6 sıfırı attık. Şimdi yola böyle devam ediyoruz. Faiz, enflasyon düşmeye başladı mı? Faizi de en kısa zamanda tek haneye indireceğiz. Zaten tek haneli rakama indikten sonra enflasyon tek hanede bitmiş olacak.
Bugünkü devletimizi bir asır önce Samsun'da başlayıp, 1923 yılında cumhuriyetin kuruluşuyla neticelenen bir mücadeleye borçluyuz. O dönemde manda isteyenler, Serv'i mahkum gösterenler vardı. Milletimiz buna teslim olsaydı, esaret halkası boynumuza geçerdi.
Bugün ülkemiz ve milletimiz benzer bir süreçten geçiyor. Türkiye'nin başına nice devletin yaşadığını sarmak için siyasi, diplomatik, askeri, ekonomik her alan büyük kıyam içindeyiz. Artık bizim zırhlı taşıyıcılarımız, tanklarımız toplarımız var. Bunları kendimiz üretiyoruz. Artık bize yan bakanlara gereğini yapıyoruz. Tarihe ve milletimize söz verdiğimiz şekilde 2023 yılında bu hedefe ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bütün kalbimizle inanıyoruz ki Allah'ın yardımı bizimle beraberdir.
Türkiye'nin beka düzeyindeki meseleleriyle ilgilenirken, yatırımları da ihmal etmiyoruz. 2013 sonrasında ne kadar üzerimize geldilerse, biz de o kadar büyük eserlerle cevap verdik. Marmaray'ı, Avrasya'yı, 3. köprüyü yaptık. İstanbul'u İzmir'e bağladık. Ankara-İstanbul hızlı trenini yaptık.
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