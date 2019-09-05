Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Kabine toplantılarına başkanlık ettik, harp okullarımızın mezuniyet törenlerine, adli yıl açılışlarına, çeşitli ödül ve açılış törenlerine katıldı. Bursa, Artvin, Rize, Trabzon, Muş, Bitlis, Konya ve Sivas şehirlerimizde vatandaşlarımızla buluştuk. Milletimiz ve teşkilatlarımızla bir araya geldik, hem de yatırımlarımızın açılışını gerçekleştirdik. MYK ve MKYK toplantılarında parti gündemindeki konuları istişare ettik.

18'inci kuruluşu yıldönümünde bir muhasebe yapma imkanı bulduk. Uluslararası ilişkilerimizi de kesintisiz bir şekilde sürdürdük. Rusya Federasyonu ve ABD Başkanı'yla çok önemli telefon görüşmelerimiz oldu. Rusya'daki havacılık fuarı açılışına da katılarak savunma sanayi ürünlerini yerinde inceleme imkanı bulduk.

"ÖNCE MİLLET, ÖNCE PARTİM"

Türkiye'nin büyümesi, güçlenmesi hedeflerimize doğru ilerlemesi için gece gündüz çalışıyoruz. Sizlerin de kendi illerinizde benzer bir mücadelenin içinde olduğunuza inanıyorum. Her bir arkadaşımın en büyük meselesi kutlu davaya hizmet etmek, şahsiyetimizle, duruşumuzla milletimizin gönlünü kazanmaktır. Herhangi bir arkadaşımız kendi özel işini hizmetin önüne koyuyorsa üstlendiği görevin hakkını veremiyor demektir. Önce millet, önce partim diyerek işlerimize dört elle sarılmak mecburiyetindeyiz. Hiç kimsenin böyle bir vebalin altına girebileceğine ihtimal vermiyorum. AK Parti milletimiz tarafından kurulmuş ve milletimizin desteğiyle ayakta kalmış bir partidir.

"FİTNE FÜCURA İZİN VERMEZ"

Hiçbir şehrimizin fitne fücur tacirlerine izin vermeyeceğine inanıyorum. Biz kendi işimize bakacağız. Millet bizden hizmet bekliyor. Hiç kimse AK Parti'nin bileğini bükemez.

AK PARTİ TEŞKİLATLARINA UYARI!

MKYK 7'nci olağan büyük kongre sürecinin 7 Ekim'de başlamasına karar vermiştir. Üye listelerimizi güncelliyoruz. Üye sayımızda yaklaşık 290 bin kişilik eksilme olduğunu gördük. Yeni üye kazandırma çalışması daimi bir görevdir. AK Parti'nin en büyük özelliği kendini tazeleme özelliğine sahip olmasıdır. Şu an itibarıyla partimizin 10 milyonun üzerinde üyesi var. Böyle büyük bir üye kaydına mensup bir başka parti söz konusu değil.

Ana kademe, kadın ve gençlik kolları olarak şehirlerimizde ne kadar güçlü olursa, seçimlerde o kadar başarılı oluruz. Belediye başkanlarımıza, milletimize sadece klasik belediyecilik hizmeti vermekle yetinmemelerini ifade ediyoruz. Teşkilatlarımız her zaman en önde olacak ki diğer kademedeki arkadaşlarımız onları takip edebilsin. Bir şehirde teşkilatımız aksarsa diğer her kademe adeta çöker. Bunun için il başkanlarımızın tek önceliğinin parti olması gerektiğini söylüyorum. Şartları buna uymayanlar bu işe talip olmayacak. Teşkilatlarımızda göreve getirilen Ömerlere, Haticelere, Alilere ihtiyacımız var. Sizlerden temsilcisi olduğumuz davanın en yükseğe taşıyarak, kongrelerimizi yeniden diriliş şölenine çevirmenizi istiyorum.

" CHP'YE ANLATAMADIK"

Son yıllarda yaşadığımız gelişmeleri asla gözardı edemeyiz. 15 Temmuz üzerinde önemli durmamız gereken bir milattır. Kanlı darbe teşebbüsünün yaşandığı gece darbeye direnen ülkemizdeki tüm kesimleri Türkiye ortak paydasında bir araya getirmek için çalıştık. Terörle ve şiddetle arasına mesafe koyan herkesle işbirliğimizi güçlendirmek istedik. CHP yönetimine bile el uzattık. Yenikapı Meydanı'ndaki dayanışma tablosu bunun göstergesini oluşturdu. Tankların arasından kaçıp gidenleri de davet ettik. Son anda geleceğini bildirmesi üzerine onu da kabul ettik. Biz ülkemizin birliği ve beraberliği için elimizden geleni yapıyoruz.

Bizim iyi niyetli tüm çabalarımıza rağmen o tabloyu yürütmek mümkün olmadı. Yenikapı'ya ilk darbe 'Kontrollü darbe' sözleriyle CHP Genel Başkanı tarafından vuruldu. CHP tarihimizin en büyük ihaneti karşında devreye aldığımız OHAL uygulamasına saldırdı. Bu parti kritik dönemde FETÖ ile mücadeleyi zaafa uğratmaya çalıştı. Bir beka meselesi olduğunu anlatamadık. Milli meseleleri günlük tartışmalara malzeme edilmemesi gerektiğini öğretemedik. Artık diyet borçlarından mı, basiretsizliklerinden mi bilmiyoruz... Bugün de aynı tavırları sürdürüyorlar. CHP'nin FETÖ diye, bölücü terörle mücadele diye bir dertleri olmadığı ortaya çıkmıştır. CHP'nin tutarsızlıkları, yalpalamaları karşında biz de MHP ile işbirliğini yeni safhaya taşıdık.

"SİSTEMDEN DÖNÜŞ YOK"

Cumhur İttifakı Yenikapı ruhunun çelikleşmiş halidir. 82 milyonluk büyük Türkiye ittifakının lokomotifidir. Cumhur İttifakı milli güvenliğimizin tahkimi yanında, Türkiye'nin demokratikleşmesi yönünde de tarihi adımlar atmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 1961 ve 1982 darbe anayasalarıyla daraltılan siyasi alanı da genişletmiştir. CHP'nin yeni sistemden hazımsızlık duymasının nedeni büyük demokratik dönüşümdür. Artık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geriye dönüş yoktur. Tüm eksiklikleri belirledik ve çözüm yollarını ortaya koyduk. İşimizin nispeten kolay olduğunu görüyoruz. Sonuçları yakında milletimizle paylaşacağız. Yürütmeye ilişkin kısımları Cumhurbaşkanlığı olarak biz, yasamaya ilişkin kısımları Meclisimiz hayata geçirecek.

Türkiye'nin karşılaştığı her meselenin ülkemize bir maliyeti var. Üstesinden geldiğimiz her meselenin ülkemizin önünde yepyeni bir pencere açtığını görüyoruz. Kıbrıs Barış Harekatı nedeniyle uygulanan ambargolar bizi savunma sanayi yönünde adımlar atmaya itmişti. Ülkemizin sanayi ve ticaretini bitireceğini söylenen Gümrük Birliği anlaşması ticarette gücümüzü arttıracak şekilde dönüşmüştür. AB tam üyeliğinden mahrum bırakanlara cevabımızı Afrika'dan Güney Amerika'ya kadar açılımlar yaparak verdik. Savunma sanayinde adeta ülkemizi terör örgütleri karşısında çaresiz bırakma çabalarını dünyanın en ileri ürünlerini geliştirerek boşa çıkardık.

DOĞU AKDENİZ MESAJI

Doğu Akdeniz'de şu, bu ne diyor değil, biz ne diyoruz, biz buna bakıyoruz. Şu anda gemilerimiz bölgede. Bütün fırkateynlerimiz, korvetlerimiz yanında, uçaklarımız hazır. Kimse burada bizim hakkımız olan konulardan bizi mahrum etmeye kalkamaz. Burada KKTC'deki soydaşlarımızın hakları var, bizim garantör ülke olarak söz söyleme hakkımız var. Önümüze çıkartılan her engel aynı teknoloji ve ürünü geliştirerek anlamsız hale gelecektir. Biz sürekli birilerinden korkar halinde yaşar olursak, yaşama hakkımız olmaz. Önümüzdeki dönem yeni gelişmeleri yaşayacağımız dönemdir.

"BİZ BU KORKAKLARI İYİ BİLİRİZ"

Biz bu yolda yürürken, birçok korkakları da tanıdık. Bize korkaklık noktasında nasihatte bulunanları da iyi biliriz. Bugün parlamentoda olan siyasi partilerin içindeki korkakların da boyunu postunu biliriz. Bize 'Ortadoğu'da ne işiniz var' diyenlere de ne işimiz olduğunu gösterdik, gösteriyoruz, göstereceğiz. Gazi Mustafa Kemal'in manda kabul etmeme anlayışı karşısında, bizimle dün Sivas'ta olanların manda kabul edip etmediklerini görüyoruz. Bunlar mandacı mandacı, bunlarda yürek yok. Bunların dışpolitikadan yanlarına aldıkları kişilerin ne durumda olduğunu biliyoruz. Bu milletin şahsiyetini korumadılar, koruyamadılar. Dik durmadılar, korkaklık sergilediler. AK Parti'nin güçlü olması ve güçlü kalması Türkiye'nin istikrar içinde yürümesi bakımından da önemli.

"KAPILARI AÇABİLİRİZ"

Şimdi İdlib tehdidi var, Afganistan'dan gelenler var. Bir taraftan geliyor, bir taratan gidenler var. Bu yolculuk bizi farklı yönlere gidebilir. Oldu oldu, biz de kapıları açmak zorunda kalırız. Destek verecekseniz verin, bu yükü sadece biz mi çekeceğiz? Bu zulme biz vesile olamayız. Siz de nasıl taşınırmış bir görün. Dünyadan olması gereken desteği alamadık, almak için bunu yapmak zorunda kalabiliriz. Buradaki insanların kendi evlerinden yaşamalarını temin etmeye çalışıyoruz.

Fırat'ın doğusu ile Irak sınırı arasındaki Suriye topraklarını güvenli hale getirecek adımlar atıyoruz. Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki duruma daha fazla seyirci kalma durumu yoktur. Eylül'ün sonuna kadar kendi istediğimiz şekilde başlatmakta kararlıyız. ABD ile yapmak istiyoruz, ancak böyle bir zemin oluşmazsa hazırlıklarımız tamam, kendi imkanlarımızla bu işe başlayacağız.