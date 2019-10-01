Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılının başlangıcında bir konuşma yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

600 yıllık bir çınarın yerine dikilen genç Türkiye Cumhuriyeti fidanı 4 yıl sonra, bir asırı geride bırakacaktır. Cumhurbaşkanlığı forsunda sembolleri olan devletlere baktığımızda 2200 yıllık bir mirasa sahip olduğumuzu görüyoruz. Bu süreklilik bizim hiçbir zaman esareti kabul etmediğimizi gösteriyor. Türkiye'yi sınırları cetvelle çizilmiş, müesseseleri suni bir şekilde kurulmuş toplumlar ve devletciklerle karıştıranlar oluyor.

Bir asır önce hasta adam diyerek gömmeye hazırlandıkları bu millet, İstiklal Savaşı'yla bağımsızlığını tekrar kazanmıştır.

15 Temmuz gecesi bu millete sıkılan her kurşun, bizi büyük Türkiye mücadelemizden vazgeçirmek bir yana kararlılığımızı artırmıştır. Şayet bugün geleceğimize çok daha güven ve cesaretle bakıyorsak, bu mücadelenin sayesindedir. Bu nedenle herkesi 15 Temmuz'un şanını, şerefini, anlamını koruma konusunda azami hassasiyet göstermeye davet ediyorum.

Çok partili siyasi hayata geçişi sağlayan bu meclise sahip çıkmak, milli irade ve hukuk devletine sahip çıkmak demektir. Tüm darbelerin, cuntaların, nice ayak oyunlarının ilk hedefinde bu meclis olmuştur. TBMM, İstiklal Harbi'ni yönetirken de 15 Temmuz'da darbecilerin karşısına dikilirken de milletimiz adına eşine az rastlanır bir mücadele veriyordu.

Önce milletim, önce memleketim demeyen kimsenin bu kutlu kurumun çatısının altında yer almaya hakkı olmadığını düşünüyorum. Türkiye'nin en büyük gücü milleti ve onu temsil eden kurumlarının dayanışmasıdır. İşte bunun için her fırsatta, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız diyoruz. İşte bunun için terörle arasına mesafe koyan tüm kesimleri birlikte hareket etmeye davet ediyorum. Milletimizin temsilcisi olan milletvekillerimizin sesine asla kulağımızı kapatmadık, kapatmayacağız. İnşallah önümüzdeki yasama dönemi meclis çatısı altında örnek bir dayanışma sergileyeceğimiz bir dönem olarak kayıtlara geçer.

Geriye dönüp baktığımızda demokraside, ekonomide, eğitimde, sağlıkta, her alanda uzunca bir süre milletimizin oldukça düşük standartlara mahkum edildiğini görüyoruz. Yaklaşık 18 yıl önce Türkiye'nin yönetimine geldiğimizde, siyasetin üslubu ve tarzını değiştirerek işe başladık. Biz ülkemize inandık, milletimize inandık. Kendimize ve politikalarımıza inandık. TBMM'nin sorunları çözme iradesinin büyüklüğüne inandık.

Demokrasilerde iktidar kadar muhalefetin de önemine inandığımız için bu başarıyı tüm meclisimize ait görüyorum. Cumhuriyet tarihinin en önemli atılımında emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'nin demokraside geldiği yer hepimizin ortak zaferidir. Meclisimin gayreti, milletimizin takdiriyle hayata geçen yeni hükümet sistemimiz, sorunlarımızı çözebileceğimizin ispatıdır.

Kadim bir medeniyet ve tarih birikiminin varisi olmak milletimize görevler yüklüyor. Türkiye, sadece komşularının değil birlikte olduğu tüm kardeşlerinin meseleleriyle ilgilenmek zorundadır.

Kıbrıs'taki Bulgaristan'daki soydaşlarımızın haklarını korumak nasıl vazifemizse, tüm Balkanlar için aynı şey geçerlidir.

Sınırlarımız dışındaki hiçbir faaliyetimiz işgal, ilhak, istismar amaçlı değildir. Birileri sınırlarından binlerce kilometre öteye kaynakları sömürmek için gidiyor olabilir. Biz ise yardım etmek, yaşatmak ve imkan varsa birlikte kazanmak için bakınıyoruz. Ne bedel ödersek ödeyelim, insani duruşumuzdan hiçbir zaman vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz.

"TÜRKİYE'NİN KAYBEDECEK TEK BİR GÜNÜ YOKTUR"

Bugün ülkemizde yaklaşık 5 milyon yabancı bulunuyor. Bundan 30 yıl önce Bulgaristan'dan yüzbinlerce soydaşımız Türkiye'ye geldiğinde kapıları kapamayı düşünmedik. Dostlarımızı daima bağrımıza bastık. Son olarak Suriyeli kardeşlerimiz rejimin baskısınan kaçınca onlara gönüllerimizi açtık. Suriye krizi uzağı için 3.6 milyon misafirimizin bize getirdiği sınamaların farkındayız.

BM zirvesinde Suriye'de bir güvenli bölge oluşturup, sığınmacıları buraya yerleştirmeyi teklif etti. Maalesef hiçbir ülke elini taşın altına koymadı.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarını bu anlayışla gerçekleştirdik.

Şimdiye kadar güvenli hale getirdiğimiz yerlere yerleştirdiğimiz sığınmacıların sayısı 360 bini buldu. Fırat'ın doğusu olarak ifade ettiğimiz bölge ile ilgili uzun ve zahmetli bir süreç yaşadık.

Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanadır. Biz asla savaştan, çatışmadan, kan dökülmesinden yana değiliz. Hem kendimiz, hem de tüm Suriye halkı için huzurlu bir gelecek istiyoruz.

Türkiye masa başında yazılan senaryoların figüranlığını yapacak kadar köksüz bir ülke midir? Şayet böyle olduğunu düşünenler varsa, hiç kusura bakmasın. Milettimizi de bizi de tanımıyor demekttir. Millet olarak gerekirse ser veririz ama istiklalimizden ödün vermeyiz.

Özellikle Fırat'ın doğusunda arzu ettiğimiz neticelere ulaşamadık. Türkiye'nin kendi yolunda devam etmekten başka çaresi kalmamıştır.

Türkiye, kendi güvenliğini ve kardeşlerinin geleceğini, bölgede hesabı olan güçlerin keyfine terk edecek değildir. Birlikte çalışma imkanlarını sonuna kadar zorlarız. Bu mümkün değilse kendi yolumuzu açmaya zorlarız.

TBMM'nin tüm vekilleri ve gruplarıyla bu süreçte güvenlik güçlerimizin yanında yer alacağına inanıyorum.

"IMF DEFTERİNİ AÇILMAMAK ÜZERE KAPATTIK"

Bugünün Türkiyesi, ekonomide de 2000 öncesi Türkiyesi değildir. Ticaret savaşlarının yıkıcı sonuçlarıyla Türkiye'ye yönelik saldırıların etkisini artırmıştır. Geçtiğimiz Ağustos'tan itibaren finans sistemimizi hedef alan saldırılar doğal değildir. Dövizdeki yükselişle başlayan finansal dalgalanma, büyümenin negatife dönmesinden işsizliğe kadar birçok sonuca yol açtı. Ekonomi yönetimimiz bunlarla mücadele etmiştir. Döviz kuru istikrarlı bir çizgiye oturtulmuştur. Faizin kademeli olarak aşağıya inmesi için adımlar atılmıştır. Bankacılık sistemimiz güçlü yapısını koruyor. Faizler, bir önceki yıl sonuna göre gerilemiştir. Faizlerin düşmesiyle birlikte konut başta olmak üzere piyasalarda bir canlanma gözlenmiştir. Önümüzdeki günlerde yeni verilerin açıklanmasıyla enflasyonun yeniden tek haneli seviyeye ineceğine inanıyorum.

Bir dönem epeyce gerilemiş olan Merkez Bankamızın döviz rezervleri 100 milyar doların üzerine çıktı. Biz bu rakamlara alışığız. Şu sıralar 103 milyar dolar seviyesine ulaştı. Cari işlemler dengesinde tarihte ilk defa 4.4 milyar dolar artıya geçtik. Türkiye diğer alanlarda olduğu gibi ekonomide de dimdik ayakta kalmayı başarmıştır. Perde gerisinden ülkeleri yönetmeye kalkan IMF defterini, tekrar açılmamak üzere Mayıs 2013'te kapattık. Mali disiplinden asla taviz vermiyoruz.

2023 hedeflerimize uygun yeni stratejileri ve reformları sürdürmekte kararlıyız. Önümüzdeki seçimsiz 4 yılı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirene kadar çalışmaya devam edeceğiz.

Bilindiği gibi geçtiğimiz hafta BM Genel Kurulu'nda adalet teması etrafında dünya meselelerinin genel bir değerlendirmesini yaptık. Nisan ayında paylaştığımız yargı reformu stratejisinin ilk bölümünü tamamladık. Böyle önemli konunun mecliste geniş katılımla kabul edilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Gerek komisyonlarda gerekse genel kurulda, bu reform paketinin yapıcı bir anlayışla tartışılacağını temenni ediyorum. Meclisin görevi en ideal hukuk düzenlemelerini yapmak, kanunlarımızı da devamlı yenilemek zorundayız.

Yasamanın, yürütmenin ve yargının kendi içlerinde bağımsız olmaları, Cumhurbaşkanı'nın öncülüğünde işbirliği içerisinde çalışmasına engel değildir. Kuvvetler ayrılığı makul bir denge içinde aynı hedefler doğrultusunda faaliyetlerini yürütmeleri demektir. İdeolojik saplantılar, günlük siyasi çıkarlarla hareket edenler, ülkeye ve devlete zarar verdiklerini bilmeliler.

Milletimize de, dünyaya da sözümüzü öyle kapalı kapılar ardından değil, meydanlarda, kürsülerde söylemeye devam edeceğiz.

DEPREM TARTIŞMALARI

Geçtiğimiz hafta İstanbul'daki deprem bizze karşı karşıya bulunduğumuz tehlikeyi hatırlatmıştır. Ülkemizin yüzde 70'inin birinci veya ikinci derece deprem bölgesi olduğu ifade ediliyor. Yakın dönemde 1999 yılında İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce ve Bolu'da can kayıplarına yol açan depremlerin acı hatıraları hafızalarımızda duruyor.

2011'de Van'da, 1998'de Adana, 1975'te Lice'de, 1971'de Bingöl'de yaşanan depremleri de son 50 yılın büyük acıları olarak hatırlıyoruz. Bu depremlerde de onbinlerce vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

Türkiye'de inşaat faaliyetleri çok uzun yıllar boyunca, tabi afet faktörü gözetilmeden özensizce yürütülmüştür. TOKİ'nin öncülüğünde başlattığımız projelerle, depreme dayanıklı yapı stoku oluşturmaya başladık. Belediyelerimizle birlikte ülke genelinde 6.7 milyon yapının dönüşümünü hedefleyen bir sürece girdik. Ayrıca projeden, malzemeye, yapı denetimine kadar inşaat sürecine ilişkin denetlemeyi yaptık.

Önümüzde yaklaşık 1.5 milyon acil dönüşüm bekleyen yapı var. 5 yılda da bu yapıları yenilemeyi planlıyoruz. Kentsel dönüşümün hızlı ve gönüllülük esaslı yürütülmesi şart.

Ülkemizde bugün depremden, sele, yangından, heyelana kadar tüm afet çalışmaları, 2009'da kurduğumuz AFAD tarafından sevk ve idare edilmektedir. Hem kriz hem de risk yönetimini birlikte yürüten bir sistemle 81 ilin tamamında afetlere yönelik hazırlıklarımızı yapıyor, müdahale ediyoruz.

Bugün Türkiye'nin 17 yıl öncesinde göre afetlere daha hazır olduğu bir gerçektir. Biz bu doğrultuda üzerimize düşenleri yapmaya devam edeceğiz. Deprem gibi meselelerin siyaset üstü olduğuna, bu şekilde konuşulması, çalışılması gerektiğine inanıyoruz.