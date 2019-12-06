AA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan firari örgüt mensuplarının, örgütün vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda sık sık ev değiştirerek "temiz" olarak adlandırdıkları örgütsel kaydı bulunmayan kişiler üzerine kiralanan hücre evlerinde barındıkları ve örgütsel eylemlere bu evlerde devam ettikleri belirlendi.

FARKLI MESLEK GRUPLARINDAN

AA'da yer alan habere göre bu kapsamda, aralarında meslekten ihraç edilen öğretmen, araştırma görevlisi, esnaf, dershane, yurt çalışanı ve muhasebeci gibi çeşitli meslek gruplarından hakkında yakalama kararı bulunan 28 şüpheliye yönelik gözaltı kararı çıkarıldı.

39 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İzmir başta olmak üzere Mardin, Ankara, Antalya, Manisa, Muğla, Kütahya, Artvin ve Konya'da 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı. Bu arada, hücre evlerinde örgüt üyesi olmak suçundan aranan 12 şüpheli ile örgütün şifreli gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen 3 kişi daha yakalandı.

452 BİN TL VE 55 TELEFON ELE GEÇTİ

Hücre evlerinde yapılan aramalarda ise, 452 bin 800 lira, 11 bin 850 euro, 223 bin 850 dolar, 55 cep telefonu ve çok sayıda sim kart, 20 taşınabilir wifi, 4 sahte kimlik, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 120 mermi, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.