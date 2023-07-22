Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Wilfried Zaha kararını verdi
Fenerbahçe, transfer listesindeki Wilfried Zaha'dan uzun süredir cevap beklerken, İngiliz basınından bomba bir iddia geldi... Telegraph'ta yer alan habere göre Fildişi Sahilli yıldız transfer için son kararını verdi.
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Transfer döneminde şu ana kadar 8 ismi kadrosuna katan Fenerbahçe'de rota Wilfried Zaha'ya çevrilirken, Fildişi Sahilli yıldızın son kararını verdiği iddia edildi.
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Kendisine yapılan teklife uzun süredir yanıt vermeyen Zaha'dan gelen son haberler sarı-lacivertli taraftarların tadını kaçırdı...
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İngilizlerin ünlü yayın organı Telegraph, Wilfried Zaha'nın Crystal Palace ile yeni bir sözleşme imzalayacağını duyurdu.
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Bu gelişme üzerine Fenerbahçe yönetiminin farklı alternatiflere yönelmesi bekleniyor.
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Fenerbahçe’nin 31 yaşındaki hücum oyuncusuna 5 milyon Euro’yu bulan senelik maaşın yanı sıra imza parası teklif etmişti.
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EŞİ İLGİDEN RAHATSIZ OLDU
Hatırlanacağı üzere Wilfried Zaha'nın eşi Paige Zaha, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak Fenerbahçeli taraftarlara tepki göstermişti.
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Sarı-lacivertli taraftarlarının kendilerine gösterdiği ilgiye teşekkür eden Paige Zaha, "Herkese merhaba. Wilfried'e ve bana gösterdiğiniz desteğe teşekkürler ancak arkadaşlarıma ve aileme mesaj göndermekten vazgeçerseniz minnetar olurum. Çünkü biraz bunaltıcı olabiliyor." ifadelerini kullandı.
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