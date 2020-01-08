08 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe, bugün İstanbul'a gelen Gineli stoper Simon Falette'i renklerine bağladığını resmen duyurdu!
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada Falette'in satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralandığı duyuruldu
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Kulübümüz, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Simon Falette'yi satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 2019-2020 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak Futbol A Takımımızın kadrosuna katmıştır.
Falette'ye sarı-lacivert çubukluyla başarılar dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü"
SIMON FALETTE KİMDİR?
19 Şubat 1992'de Fransa'nın Le Mans kentinde dünyaya gelen Falette, futbola FC Tours'un altyapısında başladı. 2007 yazında Lorient'e transfer olan 1,85'lik savunmacı yaklaşık 5 sezon içinde A Takıma yükselse de daha sonra Stade Lavallois'e kiralandı. Fransa'nın ikinci futbol ligi olan Ligue 2'de 29 maçta forma giyen ve 3 gol kaydeden Falette daha sonra Brest'e transfer oldu. Yine Ligue 2'de bu kez 31 maçta forma giyen Falette, 1 gol atma başarısı gösterdi. 2014 yazında bonservisini alarak Brest'e transfer olan Gineli savunmacı, iki sezon toplamda 66 maçta forma giydi, 2 gollük performansıyla Ligue 1 ekiplerinden Metz'e transfer oldu.
2016-17 sezonunda Metz formasıyla dikkatleri üzerine çeken Falette, 35 maçta 3 gol 1 asistlik performans sergiledi ve Almanya'nın yolunu tuttu. 2017-18 sezonunda Eintracht Frankfurt'a transfer olan Falette, ligde 27 maçta forma giyerken DFB Kupası'nda şampiyonluğa uzanan süreçte 1 maçta forma giydi.
Geçen sezon forma şansı azalan Falette, ligde 7, Avrupa Ligi'nde 7 maç olmak üzere toplamda 14 karşılaşmada forma giyerken gol üretemedi. Bu sezon sadece 1 maçta oynayabilen 27 yaşındaki savunmacı, milli takım tercihini ise Gine'den yana kullandı ve 2019'da milli oldu.
Falette stoperin yanında sol bekte de görev yapabiliyor.
SIMON FALETTE'İN KÜNYESİ
Doğum tarihi: 19 Şubat 1992
Yaşı: 27
Doğduğuil: Le Mans (Fransa)
Uyruk: Gine
Boyu: 1,85
Mevkii: Stoper
Ayak: Sol
Sözleşme bitiş tarihi: 30 Haziran 2021
Güncel piyasa değeri: 3,5 milyon Euro
Bu sezonki performansı: 1 maç
Önceki kulüpleri: Lorient, Lavallois, Stade Brest 29, Metz, Eintracht Frankfurt
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