Felaketten kaçış anı kamerada!

DHA'da yer alan habere göre Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin vurduğu Adana 'da, Ceyhan ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi´ndeki 5 katlı Gül Apartmanı'nda oturanlar, sarsıntı anında koşarak kendilerini dışarı attı.

Çocuklarını da yanlarına alan aileler kaçarken, binanın sıvaları döküldü. Bu anların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.