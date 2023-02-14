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Depremde, dökülen sıvalar arasında kaçış anı kamerada

Türkiye'yi sarsan deprem felaketinde yeni görüntüler ortaya çıktı. Kahramanmaraş merkezli ilk depremde vatandaşların dökülen sıvalar arasında binalardan kaçışı kameralara yansıdı

Giriş: 14.02.2023 - 17:06 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Felaketten kaçış anı kamerada!
Felaketten kaçış anı kamerada!
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DHA

Adana'da, deprem sırasında apartmanı terk eden bina sakinlerinin, dökülen sıvalar arasında kendilerini sokağa attıkları anlardan görüntüler ortaya çıktı.

DHA'da yer alan habere göre Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin vurduğu Adana'da, Ceyhan ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi´ndeki 5 katlı Gül Apartmanı'nda oturanlar, sarsıntı anında koşarak kendilerini dışarı attı.

ÇOCUKLARINI ALIP KAÇTILAR

Çocuklarını da yanlarına alan aileler kaçarken, binanın sıvaları döküldü. Bu anların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Namık Kemal Mahallesi Öz Polat Apartmanı'nda da duvarların patladığı, çocuklarını kucaklarına alan ailelerin sokağa kaçtığı anların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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