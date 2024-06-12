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        Haberler Ekonomi Para Fed faizi sabit bıraktı, faiz indirimi beklentilerini açıkladı - Para Haberleri

        Fed faiz kararını açıkladı

        Fed beklentilere paralel bir şekilde politika faizini sabit bıraktı. Böylece 7 toplantı üst üste faize dokunmamış oldu. Karar metninde enflasyon hedefine doğru 'ılımlı' bir ilerleme olduğu kaydedildi. Yayımlanan nokta grafiği Fed yetkililerinin 2024 sonuna kadar 1 adet 25 baz puanlık faiz indirimi öngördüğüne işaret etti. Mart ayında yetkililer yıl genelinde 3 adet 25 baz puanlık indirim bekliyordu. Fed Başkanı Powell karar sonrası yaptığı açıklamada mayıs ayı enflasyon verisinin doğru yönde bir ilerleme sağlandığını gösterdiğini ancak faiz indirimi için henüz yeterli güven seviyesine ulaşmadıklarını ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2024 - 21:00 Güncelleme: 12.06.2024 - 22:24
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        Fed faiz kararını açıkladı
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        Fed yılın dördüncü faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir biçimde yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tuttu.

        Mart 2022-Temmuz 2023 arasında toplamda 525 baz puanlık faiz artırım kararı alan FOMC böylece 7 toplantı üst üste faize dokunmamış oldu.

        Bugün kararla beraber Fed yetkililerinin politika faizi aralığına ilişkin beklentilerini gösteren nokta grafiği de yayımlandı. Nokta grafiğinde yetkililerin 2024 sonuna kadar 25 baz puanlık 1 faiz indirimi öngörmesi dikkat çekti. Mart ayında yayımlanan nokta grafiğinde yetkililer 3 adet 25 baz puanlık faiz indirimi bekliyordu.

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        Buna karşılık Fed üyeleri mart ayında 2025'te toplamda 75 baz puanlık indirim beklerken, bugün itibarıyla 100 baz puanlık indirime gidilmesini öngörüyor.

        Bugün yayımlanan nokta grafiği:

        Nokta grafiğine göre, 4 FOMC üyesi bu yıl faiz indirimi beklemezken, 7 üye bir, 8 üye iki faiz indirimine gidileceğini öngördü
        Nokta grafiğine göre, 4 FOMC üyesi bu yıl faiz indirimi beklemezken, 7 üye bir, 8 üye iki faiz indirimine gidileceğini öngördü

        Bunun yanında Fed yetkililerinin uzun vadeli faiz beklentisi de mart ayındaki yüzde 2.6'lık seviyeden yüzde 2.8'e yükseldi.

        ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

        Fed yetkililerinin 2024 sonu için enflasyon beklentisi de mart ayına göre 0.2 puan artarak yüzde 2.6 oldu. Çekirdek enflasyon beklentisi de aynı oranda artışla yüzde 2.8'e çıktı.

        Bunun yanında Fed yetkililerinin mart ayında olduğu gibi bugün itibarıyla da 2024 yılında işsizlik oranının yüzde 4'ü aşmasını beklemediği görüldü.

        ABD ekonomisinin büyüme tahmini bu yıl için yüzde 2,1, gelecek yıl ile 2026 için yüzde 2'de bırakıldı.

        ABD enflasyonu açıklandı
        ABD enflasyonu açıklandı

        HEDEFE DOĞRU 'ILIMLI' İLERLEME

        FOMC tarafından bugün yayımlanan karar metninde son aylarda enflasyonda yüzde 2'lik hedefe doğru 'ılımlı' bir ilerleme olduğu ifade edildi. Bir önceki toplantıdan sonra yayımlanan karar metninde son dönemde hedefe doğru 'yeni bir ilerleme sağlanamadığı' belirtilmişti. Bu, Fed'in son yayımlanan verileri daha olumlu karşıladığı anlamına geliyor. Bugün açıklanan son verilere göre ABD'de mayıs ayında aylık enflasyon yüzde 0, yıllık enflasyon ise yüzde 3.3 oldu.

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        Metinde ayrıca daha önce olduğu gibi FOMC'nin, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ilerleyeceğine dair daha fazla güven kazanana kadar faiz aralığını düşürmeyi uygun bulmayacağı belirtildi.

        POWELL: SIKI DURUŞA DEVAM

        Karar sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell sıkı parasal duruşa devam ettiklerini söyledi. Bugünkü enflasyon verisini olumlu karşıladıklarını ancak ancak hemen bir indirim sürecini başlatacak kadar güven verici olmadığını ifade etti.

        "TEK VERİ İLE FAZLA MOTİVE OLMAK İSTEMEZSİNİZ"

        Powell, bugün açıklanan enflasyon verisi gibi verilerin doğru yönde bir ilerleme olduğunu ancak bunun yalnızca bir veri olduğunu belirterek "Tek bir veri ile fazla motive olmak istemezsiniz" dedi.

        Powell bugün açıklanan enflasyon verisi sonrası Fed yetkililerine projeksiyonlarını güncelleme fırsatı verildiğini belirtti. Diğer bir deyişle piyasa beklentisinin altında gelen mayıs enflasyon verisi bugün yayımlanan faiz ve enflasyon öngörülerinde göz önünde bulunduruldu.

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