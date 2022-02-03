Eşiyle baldızını bıçakladı! O anlar kamerada!

DHA

Son dakika haberleri... Erzurum'da, dün, Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki oto sanayi sitesinde insanın kanını donduran bir olay meydana geldi.

YOLDA TARTIŞMA ÇIKTI

DHA'da yer alan son dakika haberine göre yaklaşık 3 aydır ayrı yaşayan Mehmet Habib G. (47) ile eşi Yıldız G. (42), yolda karşılaşınca tartışma çıktı.

EŞİ VE BALDIZINI BIÇAKLAYIP KAÇTI

Tartışma sırasında Mehmet Habib G., yanındaki bıçağı çıkarıp, çocuklarının gözü önünde eşine saldırdı. Mehmet Habib G., eşi Yıldız G. ile araya girmeye çalışan baldızı Ayşe A.’yı bıçaklayıp, kaçtı.

YARALI KARDEŞLER HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kardeş gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Yıldız G. ile Ayşe A.’nın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

3’Ü AİLE İÇİ ŞİDDETTEN 6 SUÇ KAYDI VAR

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 3'ü aile içi şiddet olmak üzere 6 suç kaydı olan Mehmet Habib G.’yi yakalayarak gözaltına alındı.

OLAY ANI KAMERAYA DA YANSIDI

Bu arada olay, çevredeki evlerden birinde oturan kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.