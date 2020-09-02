Türkiye’de, yılda 45-50 milyar metreküp dolayında doğal gaz tüketiliyor. BOTAŞ, doğal gazı boru hatları üzerinden Rusya, İran ve Azerbaycan’dan ithal ediyor. Son yıllarda artan miktarlarda da sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithal ediyor. LNG, uzun dönemli anlaşmaların yanı sıra spot piyasadan da tedarik ediliyor. Spot piyasada, fiyatlar esneklik gösteriyor. Talebe göre fiyat artıyor ya da azalıyor. Spot piyasada, (uzun dönemli fiyatı petrole bağlı olarak değişen) boru gazına göre çok daha düşük fiyatlardan LNG almak mümkün oluyor.
ABD’NİN PAYI
BOTAŞ da bu nedenle birkaç yıldır LNG’ye ağırlık verdi. Verilerle açalım. Türkiye'nin toplam doğal gaz ithalatı içinde LNG'nin payı 2017'de yüzde 19.5 düzeyinde bulunuyordu. Bu oran, 2018'de yüzde 22.5'e, geçen yıl yüzde 28'e kadar yükseldi. Bu yıl, LNG ithalatının tüm zamanların rekorunu kırabileceği belirtiliyor.
Türkiye’nin, spot LNG ithalatında “aslan payı”nı ABD alıyor. ABD'nin payı 2017'de yüzde 16 düzeyinde bulunuyordu. 2018'de yüzde 8.6'ya geriledi. 2019 yılında hızla arttı ve yüzde 23'e yükseldi. Bu yıl da yüzde 30’lar düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor.
GAZLAŞTIRMA TESİSİ
LNG ithalatının artması, gazlaştırma (LNG’nin gerekli işlemlerden geçmesi ve boru hattına gaz olarak verilmesi) tesisleri yatırımlarını da zorunlu kılıyor. Türkiye, bu kapsamda son dönemde yüzer LNG depolama ve gazlaştırma yatırımlarına ağırlık verdi. BOTAŞ’ın yanı sıra bazı özel sektör şirketleri de (Kalyon-Kolin’in İzmir’de) bu konuda yatırım yaptı.
BOTAŞ’IN GEMİSİ
BOTAŞ, bu yatırımlar çerçevesinde bir süre önce Güney Koreli Hyundai Tersanesi'ne 225 milyon dolara FSRU gemisi siparişi vermişti. Gemi tamamlandı. BOTAŞ, FSRU gemisini teslim almak için geri sayıma başladı. “Ertuğrul Gazi” adı verildiği belirtilen gemide, son testler yapılıyor. Geminin, bu ay içinde yola çıkması, Dörtyol’da inşa edilen terminalde hizmet vermesi planlanıyor.
ARZI ARTIRIYOR
Bu sistem, BOTAŞ’ın “ulusal gaz ağı”na daha fazla kaynaktan giriş yapılmasını sağladığı için yüksek miktarda tüketimin olduğu kış mevsiminde arz sorunlarının önüne geçilmesine yardımcı oluyor. Diğer bir deyişle kaynak çeşitliliğini artırıyor.
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