Erdoğan'dan Boğaziçi eylemleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır-Ergani-Elazığ Yolu Devegeçidi Köprüsü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katılıyor. Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere ilişkin "Rutin bir atamayı üniversiteleri karıştırmak için fırsata çeviren teröristlerin eylemlerinin fikir özgürlüğüyle alakası yok" dedi. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Devegeçidi köprüsü ve bağlantı yolları sayesinde Diyarbakır ve Elazığ başta olmak üzere tüm şehirlerimizdeki ulaşım konforlu, hızlı hale gelecektir. Vakitten ve akaryakıttan da önemli tasarruflar sağlanacaktır. Türkiye kendi kalkınma gündeminden taviz vermeden ilerliyoruz.
- Rutin bir atamayı üniversitelerimizi karıştırmak için fırsata çevirenleri hep birlikte takip ediyoruz. Terör örgütü iltisaklı kişilerin en ön safta yer aldığı bu tür eylemlerin demokrasiyle hak arayışıyla fikir ve ifade özgürlüğüyle uzaktan yakından ilgisi yoktur
- Biz bu filmi 18 senedir yüzlerce kez seyrettik. Biz bu kirli senaryonun aktörlerini vesayetin dayatmalarına payandalık yaparken gördük. Cumhuriyet mitinglerinde darbe çağrısı yaparken gördük. Hepimizin yüreğini dağlayan cinayetleri istismar ederken gördük.
- Gezi olaylarında esnafın malını mülkünü yağmalarken gördük. Bunları Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'ini işgal ederken, orada bira kutularıyla beraber nasıl bir işgalci hareket yaptıklarını da gördük. Yine orada Dolmabahçe'deki başbakanlık ofisine özellikle kalkıp da kanal açmak suretiyle nasıl görüntüler verdiklerini gördük. Bölücü terör örgütlerini desteklerken gördük. 6-8 Ekim hadiselerinde insanlarımız sokaklarda katletidliirken katilleri alkışlarken gördük. 17-25 Emniyet - Yargı darbe girişiminde Fetö'ya borazanlık yaparken gördük. 15 Temmuz darbe girişiminde tankların arasında kaçıp gittiği evde televizyonda neticeyi beklerken gördük. Sınırötesi harekatlarımızda karşımızdaki cepheye malzeme taşırken gördük. Ülkenin ve milletin hiçbir işe destek vermeyenlerin Türkiye karşıtı her saldırının yanında yer alırken gördük.
- Dünyada ve Türkiye'de her şey değişti bir tek bu zihniyet yerinde sayıyor. Karşımızda eylem biçimde bile yeniliğe gidemeyecek kadar tembel, dar kafalı bir zihniyet var. Türkiye 2023 vizyonunu bunlara rağmen harekete geçirecektir.
- Türkiye'yi demokrasiyi işletememekle suçlayanların karşılaştıkları ilk tehditte nasıl çok ağır tedbirleri hayata geçirdiklerini ibretle takip ediyoruz. Sosyal medya mecralarını hukuki zemine oturtma çabalarımıza karşı çıkanlar en ilkel sansürcülüğü uygulamaya başladılar. Terörün imasına bile tahammül gösteremeyenler yıllarca terör örgütleri ile mücadelemizi engellemeye çalıştı.
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