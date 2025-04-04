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        Haberler Ekonomi Enerji Son dakika: EPDK açıkladı: Elektriğe yüzde 25 zam - Enerji Haberleri

        EPDK açıkladı: Elektriğe yüzde 25 zam

        EPDK'dan yapılan açıklamaya göre mesken grubu için elektrik fiyatına yüzde 25, kamu ve özel hizmetler grubu için yüzde 15, sanayi grubu için yüzde 10 ve tarımsal faaliyetler grubu için yüzde 12,4 zam yapıldı. Tarifelerin 5 Nisan itibariyle geçerli olacağı belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2025 - 21:14 Güncelleme: 04.04.2025 - 21:34
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        EPDK açıkladı: Elektriğe yüzde 25 zam
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        EPDK'dan yapılan açıklamada "Elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için %25, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için %15, sanayi abone grubu için %10 ve tarımsal faaliyetler abone grubu için %12,4 oranında artış yapılmıştır" denildi.

        Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

        "Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 259,04 TL olmuştur.

        Ayrıca BOTAŞ’ın internet sitesinde ilan ettiği BOTAŞ doğal gaz toptan satış fiyatları ışığında: Nihai doğal gaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama % 20, elektrik üretim santralleri için ise ortalama %24,2 oranında artış söz konusudur.

        Tarifeler 5 Nisan 2025 tarihi itibariyle geçerli olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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