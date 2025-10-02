Habertürk
        Fenerbahçe - Nice maçı CANLI YAYIN

        Fenerbahçe - Nice maçı CANLI YAYIN

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fransız temsilcisi Nice ile karşı karşıya geliyor. Ligin ilk haftasında deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilen sarı-lacivertliler, seyircisi önünde ilk puanlarını almaya çalışıyor. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Fenerbahçe gibi Benfica'ya elenen Nice, Avrupa Ligi ilk maçında da sahasında Roma'ya 2-1 mağlup olmuştu

        Giriş: 02.10.2025 - 18:38 Güncelleme: 02.10.2025 - 18:39
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında sahasında Fransız temsilcisi Nice ile karşı karşıya geliyor.

        Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Asensio, Talisca, Nene, Kerem, En-Nesyri

        Nice: Diouf, Clauss, Bah, Oppong, Bard, Vanhoutte, Louchet, Sanson, Gouveia, Boga, Carlos

        CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

        Ligin ilk haftasında deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilen sarı-lacivertliler, seyircisi önünde ilk puanlarını almaya çalışıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son müsabakada ise Antalyaspor'u 2-0 mağlup etmişti.

        Sarı-lacivertlilere konuk olan Nice ise 6. haftası geride kalan Fransa Ligi'nde 7 puan ve averajla 12. sırada bulunuyor. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Fenerbahçe gibi Benfica'ya elenen Nice, Avrupa Ligi ilk maçında da sahasında Roma'ya 2-1 mağlup olmuştu.

        TEK EKSİK DURAN

        Fenerbahçe'de önemli karşılaşma öncesinde tek eksik isim Jhon Duran.

        Sarı-lacivertlilerde bir süredir takımla çalışmayan Duran'ın karşılaşmanın kadrosunda yer almıyor.

        FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU

        Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi listesinde şu futbolcular bulunuyor:

        Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Marco Asensio, Youssef En-Nesyri, Dorgeles Nene, Cenk Tosun

        FENERBAHÇE, AVRUPA'DA KADIKÖY PERFORMANSINA GÜVENİYOR

        Fransız ekibi Nice'i ağırlayan Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Kadıköy'deki performansına güveniyor. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında sahasında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.

        Fenerbahçe, özellikle son dönemde iç saha maçlarında Avrupalı rakiplerine üstünlük kurdu. Geride kalan 3 sezonda Avrupa'da tur atlamayı başaran sarı-lacivertliler, 1 kez çeyrek final oynarken 2 kez son 16 turunda boy gösterdi.

        AVRUPA'DA 292. MAÇ

        Fransız temsilcisi Nice'i konuk eden Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 292. maçına çıkıyor.

        Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki 291 müsabakada 114 galibiyet ve 115 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 62 maçta ise rakipleriyle yenişemedi.

        Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 398 kez havalandırırken kalesinde 415 gol gördü.

        UEFA AVRUPA LİGİ'NDE ETKİLİ

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlandığı andan itibaren organizasyonda etkili bir performans ortaya koydu.

        Sarı-lacivertliler, bu kulvarda şu ana dek 95 müsabakaya çıktı.

        Söz konusu karşılaşmalarda 46 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 28 beraberlik yaşarken 21 kez mağlup oldu.

        Sarı-lacivertliler, rakip kalelere 137 gol atarken kalesinde 99 gol gördü.

