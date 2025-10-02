Fenerbahçe - Nice maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında sahasında Fransız temsilcisi Nice ile karşı karşıya geliyor.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Asensio, Talisca, Nene, Kerem, En-Nesyri

Nice: Diouf, Clauss, Bah, Oppong, Bard, Vanhoutte, Louchet, Sanson, Gouveia, Boga, Carlos

Ligin ilk haftasında deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilen sarı-lacivertliler, seyircisi önünde ilk puanlarını almaya çalışıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son müsabakada ise Antalyaspor'u 2-0 mağlup etmişti.

Sarı-lacivertlilere konuk olan Nice ise 6. haftası geride kalan Fransa Ligi'nde 7 puan ve averajla 12. sırada bulunuyor. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Fenerbahçe gibi Benfica'ya elenen Nice, Avrupa Ligi ilk maçında da sahasında Roma'ya 2-1 mağlup olmuştu.