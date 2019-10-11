11 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Şişli'de evine girerken 2008 yılında öldürülen bar işletmecisi Engin Temel cinayeti soruşturmasında takipsizlik kararı çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hidayet Sarıkaya tarafından 2 Eylül'de verilen takipsizlik kararı kesinleşti. Takipsizlik kararında, Engin Temel'in 9 Aralık 2008 günü, saat 06.45'te meçhul kişi veya kişilerce tabancayla ateş edilerek öldürüldüğü belirtildi. Engin Temel'in ortaklığının bulunduğu üç bar olduğu, olay günü ortağı olduğu bardan saat 06.30 sıralarında çıktığı, kendine ait araçla ikametine gittiği, yol güzergahında iki arkadaşını bıraktığı, üç arkadaşıyla ikametinin önüne geldiği, arkadaşlarına binaya çıkmasını ve aracı park ettikten sonra geleceğini söylediği, bir müddet sonra tabanca sesi duyulması üzerine arkadaşları tarafından yaralı bulunduğu ve olay yerinde öldüğü ifade edildi.
KEŞİF YAPILIP, KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ
Takipsizlik kararında, Engin Temel'in dizüstü bilgisayarı, yaptığı telefon görüşme kayıtlarının incelendiği, Temel'in evi önünde keşif yapıldığı, takip edilip edilmediğine ilişkin kamera kayıtlarının incelediği ancak olayı aydınlatacak bilgi ve bulguların elde edilemediği belirtildi.
Engin Temel'in 2004'te İstanbul'a geldikten sonra garsonluk yaptığı anlatılan kararda, daha sonra çeşitli barlarda barmenlik ve işletmecilik yaptığı anlatıldı. Son olarak Love Bar'da işletmecilik yaptığı, Secret Bar'da da işletmecilik yapmak için görüştüğü ve anlaşmaya vardığı anlatıldı.
TOPLAM 498 KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU
Soruşturma kapsamında bu barlarla ilgili detaylı çalışma yapıldığı, maktulün iş arkadaşları, kız arkadaşları ve yakın arkadaşları, işlettiği mekanlara gelen sanatçı arkadaşları ve eğlence mekanlarına sık gelen müşteriler gruplara ayrılarak çalışmalar yapıldığı kaydedildi.
Toplamda 498 kişinin bilgi ve ifadesine başvurulduğu ve 17 ihbarın değerlendirildiği belirtilen kararda, "Ancak olayın faili veya faillerinin tespitinin ve yakalanmasının mümkün olmadığı, Cinayet Büro Amirliği'nin vermiş olduğu, 11 Ocak 2019 tarihli yazısıyla anlaşılmaktadır" denildi.
FAİLİ MEÇHUL SUÇLAR BÜROSU'NA GÖNDERİLECEK
İhbar ve iddialar sonucunda soruşturmaya dahil edilen 22 şüpheli hakkında tüm araştırmalara rağmen "Engin Temel'i öldürdükleri veya öldürülmesine azmettirdiklerine dair dava açmaya yeterli delil ve şüphe elde edilemediğinden kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği" ifade edildi. Şüphelileri tespit edilemeyen dosya, Faili Meçhul Suçlar Bürosu'na gönderilecek.
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