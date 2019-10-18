SON DAKİKA!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ekim ayı beklenti anketi açıklandı. Ankette yıl sonu enflasyon tahmini düştü, kur tahmini yükseldi.

Yılsonu TÜFE beklentisi yüzde 13.96 'dan yüzde 12.69'a indi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12.21 iken, bu anket döneminde yüzde 11.18'e geriledi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10.17 ve yüzde 9.76 oldu.

Yıllık TÜFE Beklentilerindeki Gelişmeler (%)

2019 yıl sonu Doları/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 6.00 TL iken, bu anket döneminde 6.05 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6.35 TL ve 6.41 TL oldu.

ABD Dolar Kuru Beklentilerindeki Gelişmeler ($/TL)

CARİ AÇIK TAHMİNİ 5 MİLYAR DOLAR AZALDI

Cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 5.9 milyar dolar iken, bu anket döneminde 0.9 milyar dolara geriledi. 2020 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 16.3 milyar dolar ve 12.8 milyar doları oldu.

2019 BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 0.09

GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0.01 iken, bu anket döneminde yüzde 0.09 oldu. 2020 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 2.6 ve yüzde 3.0 olarak gerçekleşti.