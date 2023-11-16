Konut dışı satışta yeni rekor

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Krediye ulaşımdaki zorluk, konut fiyatlarının yüksekliği gibi nedenlerle konut satışlarında düşüş sürerken vatandaşların ilgisi diğer gayrimenkullere kaydı. Arsa, tarla, iş yeri gibi gayrimenkulleri kapsayan konut dışı satış, ekim ayında yeni bir rekor kırdı.

Ekimde toplam satış sayısı 247 bin 892 olurken bunun 93 bin 761'i konut, 154 bin 131'i konut dışı satıştan oluştu. Böylece konut dışı satış, ekim ayında toplam satışların yüzde 62.17'sine ulaştı. Bundan önceki rekor geçtiğimiz temmuz ayında kırılmıştı.

Tarih Konut dışı satışın toplam satış içindeki payı (%) 10 – 2022 59.94 11 – 2022 56.93 12 – 2022 49.15 1 – 2023 58.58 2 – 2023 56.50 3 – 2023 59.97 4 – 2023 58.02 5 – 2023 58.51 6 – 2023 57.61 7 – 2023 61.27 8 – 2023 58.28 9 – 2023 60.75 10 – 2023 62.17

2014'TEN 2021'E KADAR KONUT SATIŞI ÖNDEYDİ

2013'ten bu yana rakamlar incelendiğinde ise 2013 ve 2014 yıllarında konut dışı satış, konut satışından daha fazla olurken sonraki yıllarda 2021'e kadar konut satışı yarışı önde götürdü. 2022'de konut dışı satış yüzde 54'ü aşarken, 2023 yılının ilk 7 ayında konut dışı satış oranı yüzde 58,64 ile farkı açtı.

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