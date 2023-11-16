Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.767,93 %1,33
        DOLAR 28,6890 %0,04
        EURO 31,1998 %0,25
        ALTIN 1.814,60 %0,45
        FAİZ 41,15 %0,10
        GÜMÜŞ GRAM 21,83 %1,02
        BITCOIN 37.368,00 %-0,74
        GBP/TRY 35,6265 %0,01
        EUR/USD 1,0852 %0,08
        BRENT 80,63 %-0,68
        ÇEYREK ALTIN 2.966,56 %0,44
        Haberler Ekonomi Emlak Konut dışı satışta yeni rekor - Emlak Haberleri

        Konut dışı satışta yeni rekor

        Konuta ulaşımdaki zorluğun etkisiyle vatandaşların konut dışı gayrimenkullere ilgisi sürüyor. Arsa, tarla, iş yeri gibi gayrimenkulleri kapsayan konut dışı satış, ekim ayında toplam satışların yüzde 62.17'sine ulaşarak rekorunu yeniledi. Ekimde toplam satış sayısı 247 bin 892 olurken bunun 93 bin 761'i konut, 154 bin 131'i konut dışı satıştan oluştu

        agirgin@haberturk.com
        Giriş: 16.11.2023 - 12:00 Güncelleme: 16.11.2023 - 12:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konut dışı satışta yeni rekor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Krediye ulaşımdaki zorluk, konut fiyatlarının yüksekliği gibi nedenlerle konut satışlarında düşüş sürerken vatandaşların ilgisi diğer gayrimenkullere kaydı. Arsa, tarla, iş yeri gibi gayrimenkulleri kapsayan konut dışı satış, ekim ayında yeni bir rekor kırdı.

        Ekimde toplam satış sayısı 247 bin 892 olurken bunun 93 bin 761'i konut, 154 bin 131'i konut dışı satıştan oluştu. Böylece konut dışı satış, ekim ayında toplam satışların yüzde 62.17'sine ulaştı. Bundan önceki rekor geçtiğimiz temmuz ayında kırılmıştı.

        Tarih Konut dışı satışın toplam satış içindeki payı (%)
        10 – 2022 59.94
        11 – 2022 56.93
        12 – 2022 49.15
        1 – 2023 58.58
        2 – 2023 56.50
        3 – 2023 59.97
        4 – 2023 58.02
        5 – 2023 58.51
        6 – 2023 57.61
        7 – 2023 61.27
        8 – 2023 58.28
        9 – 2023 60.75
        10 – 2023 62.17

        2014'TEN 2021'E KADAR KONUT SATIŞI ÖNDEYDİ

        2013'ten bu yana rakamlar incelendiğinde ise 2013 ve 2014 yıllarında konut dışı satış, konut satışından daha fazla olurken sonraki yıllarda 2021'e kadar konut satışı yarışı önde götürdü. 2022'de konut dışı satış yüzde 54'ü aşarken, 2023 yılının ilk 7 ayında konut dışı satış oranı yüzde 58,64 ile farkı açtı.

        Kredili satış dibe vurdu
        Kredili satış dibe vurdu Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
        Galatasaray'dan İlkay bombası!
        Galatasaray'dan İlkay bombası!
        Alzheimer’dan Parkinson’a hastalıklar beyninizi ele geçirmesin!
        Alzheimer’dan Parkinson’a hastalıklar beyninizi ele geçirmesin!
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenleri günlükte ortaya çıktı
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenleri günlükte ortaya çıktı
        Kredili satış dibe vurdu
        Kredili satış dibe vurdu
        Sokak ortasında darp etti! Saldırı anını kaydettirdi
        Sokak ortasında darp etti! Saldırı anını kaydettirdi
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi
        'Sarallar'ın gece kulübüne saldırı girişimi kamerada!
        'Sarallar'ın gece kulübüne saldırı girişimi kamerada!
        Nelsson ve Ndombele'ye yeşil ışık!
        Nelsson ve Ndombele'ye yeşil ışık!
        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        Köyde çıkan yangında bir ev ve 5 araç küle döndü!
        Köyde çıkan yangında bir ev ve 5 araç küle döndü!
        Ara ilaç olacak
        Ara ilaç olacak
        6 günlük yağışla baraj doluluk oranı ne oldu?
        6 günlük yağışla baraj doluluk oranı ne oldu?
        "Asgari" zammı ortalama ücrete yansıdı
        "Asgari" zammı ortalama ücrete yansıdı
        ABD ile Çin arasında kritik görüşme! Biden ve Şi'den karşılıklı mesajlar
        ABD ile Çin arasında kritik görüşme! Biden ve Şi'den karşılıklı mesajlar
        İsrail'de muhalefet harekete geçti
        İsrail'de muhalefet harekete geçti
        İsrail'in Gazze saldırısı devam etti! Filistinli kanser hastaları Türkiye'de... İşte son gelişmeler
        İsrail'in Gazze saldırısı devam etti! Filistinli kanser hastaları Türkiye'de... İşte son gelişmeler
        Hedge fonlar tahvilleri seviyor
        Hedge fonlar tahvilleri seviyor
        Habertürk Anasayfa