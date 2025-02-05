Galatasaray, Lemina'yı açıkladı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina ve kulübü Wolverhampton Wanderers ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan transfer duyurusunda, "Profesyonel futbolcu Mario Rene Junior Lemina'nın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Wolverhampton Wanderers Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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Lemina'nın bu akşam İstanbul'a geleceği öğrenildi. Öte yandan sarı-kırmızılıların Lemina ile yaptığı anlaşmanın detayları da ortaya çıktı. 32 yaşındaki tecrübeli orta sahanın sarı-kırmızılı kulüple 1.5 + 1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Lemina bu sezon Wolverhampton formasıyla 17 Premier Lig maçında 1 gol atıp 3 de asist yaptı.