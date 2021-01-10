Endonezya'da düşen yolcu uçağından sinyal alındı

Endonezya'da kalkıştan kısa süre sonra denize düşen Sriwijaya Havayolları'na ait yolcu uçağından sinyal alındığı bildirildi.
Genelkurmay Başkanı Hadi Tjahjanto, başkentin kuzeyinde yer alan Tanjung Priok Limanı’nda oluşturulan kriz merkezine yaptığı ziyarette, radar izlemelerinde uçaktan güçlü sinyal aldıklarını belirtti.
Tjahjanto, sinyalin alındığı bölgeye özel dalgıç ekiplerinin sevk edildiğini, orduya ait uçak ve gemilerin arama kurtarma çalışmaları için konuşlandırıldığını aktardı.
Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, kriz merkezindeki ziyaretinde, ilgili tüm birimlerin arama kurtarma çalışmaları için seferber edildiğini, arama kurtarma çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü ifade etti.
Ulusal Arama Kurtarma Başkanı Bagus Puruhito da ordu birliklerinin sonar cihazlarıyla geniş bir alanda çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.
Cakarta Emniyeti Sözcüsü Yusri Yunus, emniyet birimlerine bağlı ekiplerin yaptığı arama kurtarma çalışmalarında yolculara ait bazı eşya ve ceset parçalarının bulunduğunu açıkladı.
Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, dün düzenlediği basın toplantısında, kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği ve içinde 12 kişilik mürettebat ile 50 yolcunun bulunduğu "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağının başkent Cakarta'nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasındaki noktaya düştüğünü açıklamıştı. Sumadi, uçağın düştüğü bölge genelinde geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarına başlandığı bilgisini paylaşmıştı.
Ulusal Arama Kurtarma Ajansı yetkilileri de bölgede süren çalışmalarda, uçağa ait olduğu düşünülen bazı parçaların bulunduğunu söylemişti.
Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, en son iletişimin dün yerel saatle 14.40'ta gerçekleştirildiği uçağın Cakarta-Pontianak seferini yapmak üzere havalandığını bildirmişti.
Endonezya Donanması, yolcu uçağının enkazının başkent Cakarta sahilinin kuzeyindeki Thousand Adaları açıklarında 4 ayrı noktaya dağıldığını açıklamıştı.
Küresel uçuşları takip eden Flightradar24'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uçağın kalkıştan 4 dakika sonra yaklaşık 11 bin feet'e ( 3 bin 352 metre) çıktığı, daha sonra 1 dakikadan kısa sürede 250 feet'e düştüğü ve hava trafik kontrolü merkeziyle irtibatının kesildiği belirtilmişti.
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