Son dakika: En düşük emekli aylığı belli oldu - Sosyal Güvenlik Haberleri

Son dakika: En düşük emekli aylığı belli oldu - Sosyal Güvenlik Haberleri

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Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler hazırlanan 53 maddelik kanun teklifiyle ilgili açıklamada bulundu.

Söz konusu kanun teklifinde en düşük emekli aylığının 12.500 TL'ye çıkarılması öngörüldü.

Güler, Temmuz aralık döneminde 3.7 milyon kişiyi etkileyecek bu artışın bütçeye maliyetinin 33.2 milyar TL olacağı bilgisini paylaştı. Seyyanen zammın söz konusu olmadığını ifade eden Güler Hazine desteğiyle en düşük aylıların 12.500 liraya tamamlanacağını söyledi.

Güler "Önümüzdeki dönem emeklilik sisteminde daha dengeli, daha adil bir uygulamayı hayata geçirmemiz gerekiyor, bunun için bütçe disiplinini bozmadan bir gelir kalemi oluşturmamız lazım, bu konuda çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

KÜRESEL ŞİRKETLERE ASGARİ YÜZDE 15 KURUMLAR VERGİSİ Güler, bunun yanında uluslararası şirketlerin, Türkiye’deki faaliyetleri kapsamında elde ettikleri gelirden yüzde 15 asgari kurumlar vergisi ödemelerine yönelik düzenlemenin de pakette yer alacağını bildirdi. YURT İÇİNDE ASGARİ KURUMLAR VERGİSİ YÜZDE 10 Kanun teklifiyle ayrıca yurt içi asgari kurumlar vergisi uygulaması getiriliyor. Buna göre urumlar vergisi mükelleflerinin ödeyecekleri kurumlar vergisi, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancının yüzde 10’undan aşağı olamayacak. Yap İşlet ve Devret Modeli ile Kamu Özel İşbirliği Projeleri kapsamında elde edilen kazançlardan ise yüzde 30 oranında kurumlar vergisi alınacak.

Kanun teklifinin yasalaşmasıyla 8/9/1999 (dahil) öncesinde sigortalı sayılanlardan, ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananların, aynı işyerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya devam etmeleri halinde işverenlere sağlanan 5 puanlık sosyal güvenlik destek priminin Hazine tarafından ödenmesine ilişkin uygulama sonlandırılacak.