Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.127,55 %0,57
        DOLAR 33,0872 %0,23
        EURO 36,1011 %0,31
        GRAM ALTIN 2.596,12 %1,02
        FAİZ 41,42 %1,82
        GÜMÜŞ GRAM 32,88 %0,94
        BITCOIN 63.537,00 %-0,38
        GBP/TRY 42,9290 %0,20
        EUR/USD 1,0900 %0,06
        BRENT 84,08 %-0,92
        ÇEYREK ALTIN 4.244,66 %1,02
        Haberler Ekonomi Turizm Son dakika haberi Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı - Turizm Haberleri

        Son dakika haberi Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yurt dışı çıkış harcının 500 TL olmasının 'vergi paketi' içerisinde Meclis'e sunulacağını açıkladı. Yurt dışı çıkış harcı yeniden değerleme oranında her yıl zamlanacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2024 - 12:15 Güncelleme: 16.07.2024 - 12:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yurt dışı çıkış harcının 500 TL olmasının 'vergi paketi' içerisinde Meclis'e sunulacağını açıkladı. Yurt dışı çıkış harcı yeniden değerleme oranında her yıl zamlanacak.

        Detaylar birazdan...

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        Yıkım kararı için ilişki teklif etmişti! Hakim karşısında!
        Yıkım kararı için ilişki teklif etmişti! Hakim karşısında!
        Plajı boşaltın kavgasında kurşun yağmuru!
        Plajı boşaltın kavgasında kurşun yağmuru!
        Geliş saati belli oldu!
        Geliş saati belli oldu!
        Kabus evi! 16 yaşındaki kız çocuğu cinsel saldırıya uğradı
        Kabus evi! 16 yaşındaki kız çocuğu cinsel saldırıya uğradı
        AKOM'dan İstanbul'a flaş uyarı!
        AKOM'dan İstanbul'a flaş uyarı!
        İspanya'da dev kutlama
        İspanya'da dev kutlama
        240 hane boşaltıldı! Elektrikler kesildi! Alevler 2. gününde!
        240 hane boşaltıldı! Elektrikler kesildi! Alevler 2. gününde!
        Sivrisinek ısırıklarında yapılan bu hata ikinci enfeksiyon sebebi!
        Sivrisinek ısırıklarında yapılan bu hata ikinci enfeksiyon sebebi!
        Biden'dan "kaybetmeyeceğim" mesajı
        Biden'dan "kaybetmeyeceğim" mesajı
        Patlak lastikle ters yönde 8 kilometre kaçtı!
        Patlak lastikle ters yönde 8 kilometre kaçtı!
        Ferdi için flaş takas!
        Ferdi için flaş takas!
        Macaristan ve AB arasında ipler kopmak üzere
        Macaristan ve AB arasında ipler kopmak üzere
        YKS sonuçları açıklandı!
        YKS sonuçları açıklandı!
        Trump'a saldıran Crooks saldırıdan önce ne yaptı?
        Trump'a saldıran Crooks saldırıdan önce ne yaptı?
        Cenk Tosun Fenerbahçe'de!
        Cenk Tosun Fenerbahçe'de!
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor
        Kaslar yarışıyor
        Kaslar yarışıyor
        Saç telinizi suya koyun... Batıyorsa işte sebebi!
        Saç telinizi suya koyun... Batıyorsa işte sebebi!
        Habertürk Anasayfa