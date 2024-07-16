Son dakika haberi Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yurt dışı çıkış harcının 500 TL olmasının 'vergi paketi' içerisinde Meclis'e sunulacağını açıkladı. Yurt dışı çıkış harcı yeniden değerleme oranında her yıl zamlanacak
Giriş: 16.07.2024 - 12:15 Güncelleme: 16.07.2024 - 12:19
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yurt dışı çıkış harcının 500 TL olmasının 'vergi paketi' içerisinde Meclis'e sunulacağını açıkladı. Yurt dışı çıkış harcı yeniden değerleme oranında her yıl zamlanacak.
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