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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Ekrem İmamoğlu: Milletimiz bizi çağırıyor | Son dakika haberleri

        Ekrem İmamoğlu: Milletimiz bizi çağırıyor

        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Halkımız bir kez daha topluma ilham olan, kurucu irade gibi bir irade göstermemizi, tekrar ayağa kalkarak itibarlı bir devlet, her bireyini eşit bir birey olarak seven, kucaklayan, kucaklanan bir ortamın varlığını, sürecin hayata geçirilmesini bekliyorlar. Nereye gitsem, avaz avaz millet bizi çağırıyor ve bizden bu söylediğim sorumluluğumuzu taşımamızı bekliyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2024 - 11:40 Güncelleme: 02.11.2024 - 11:40
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        İmamoğlu: Milletimiz bizi çağırıyor
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        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gündeme ilişkin açıklamada bulunuyor. İmamoğlu, "Nereye gitsek, millet bizi çağırıyor. Milletimiz, CHP'nin liderlik yapmasını istiyor" dedi.

        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı’nın açılışında konuştu.

        İmamoğlu, "Nereye gitsem ekonomiden sağlığa, adaletten eğitime her alanda bir çöküş tablosuyla karşı karşıyayız. Herkes sorunlarını ifade ederken, sorunlarının sebebini de çok iyi biliyor. Kimin, hangi uygulamaların ülkemizi böylesi bir sürece taşıdığını çok net ifade ediyorlar. CHP'liler olarak bize sorumluluğumuzu hatırlatıyorlar" dedi.

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        "TEK GÜÇ OLARAK CHP'Yİ GÖRÜYORLAR"

        "Her gün biraz daha ağır bir bunalıma sürüklenen 86 milyondan bahsediyorum" diyen İmamoğlu, "Halkımız bir kez daha topluma ilham olan, kurucu irade gibi bir irade göstermemizi, tekrar ayağa kalkarak itibarlı bir devlet, her bireyini eşit bir birey olarak seven, kucaklayan, kucaklanan bir ortamın varlığını, sürecin hayata geçirilmesini bekliyorlar. Nereye gitsem, avaz avaz millet bizi çağırıyor ve bizden bu söylediğim sorumluluğumuzu taşımamızı bekliyor. Adaletsizliklerle kuşatılsa da yerel seçimde bu iktidara karşı durma bilincini gösteren, bizi birinci parti yapan milletimizin bizi çağırdığını hissetmenizi istiyorum. Bu kahredici tabloyu değiştirebilecek tek güç olarak CHP'yi görüyorlar" ifadelerini kullandı.

        ERDOĞAN'A TAZMİNAT DAVASI YANITI

        "Halkımızın içine sürüklendiği ekonomik bunalımdan, adalet krizinden, demokrasi krizinden bizden başka çıkarak, bilinci en yüksek seviyede taşıyacak başka ortam yok" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

        "Tam da bu nedenle iktidarlarının devamını her geçen gün başka başka kumpaslar kurarak, sağlamaya gayret ediyorlar. Yeni bir yargı tacizini de taze taze bize yaşattılar. Esenyurt Meydanı’ndaki haklı sözlerimiz, ifadelerimiz ve hatırlatmalarımıza sayın Cumhurbaşkanı kızmış. Hemen avukatına talimat vermiş bana ve Sayın Genel Başkanımıza 1’er milyon liralık tazminat davası açmış. 65 yaşına gelmiş, 40 yılını yaklaşık Türkiye'nin bilim dünyasına ayırmış, Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer'in kişilik haklarını ayaklar altına alırlarken, bizim onlara sorduğumuz gerçek ve kanıtlı sorularımızı kişilik haklarını saldırı olarak görmüşler.

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        Neymiş kamuoyu önünde küçük düşmüş. Bizim ne kişilerle ne de kişilikleriyle meselemiz olmaz. Ta ki kişilikleri memlekete zarar verir hale gelene kadar. Bizi, cumhuriyetin var oluş sebeplerini yerle bir ederek, milletimizi ülkemizi devletimizi dünyaya sefil ve rezil ederlerken, bunları yaptıkları an tam da bu noktada gereken sözü söylemeyi, gereken soruyu sormayı asla geride bırakmayız. Açıkçası benim konuşmam tam da bu eksendeydi."

        ALİ YERLİKAYA'YA 'FETÖ' YANITI

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın “Şehrin emini terör yandaşı olamaz” sözünü hatırlatan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

        "Ne kadar uydurma safsata bir kısım cümleleri içeren iddianameyi okuduğumda ben o iddianameyi yere fırlattım. Utanç duydum. 10 yıl önceki telefon görüşmesiyle birini terörist ilan eden anlayış, o itham açıkçası dün o sözü söyleyen İçişleri Bakanı'na döner bumerang gibi vurur.

        Şimdi buradan hatırlatma yapmak isterim. 10 yıl önce Fetullah Gülen’e nasıl övgüler düzdüğünü hatırlatayım. 10 yıl önce Türkiye’de 'Türkçe Olimpiyatları geldiği aşamayla maşallahı hak ediyor' diyen sensin. Organizasyonu düzenleyen sensin, İçişleri Bakanı olan zat sensin. Sponsor katkısı sağlayan da sensin. 10 yıl önce terör örgütüyle kol kola olan sensin. Ne diyelim şimdi? Dönüp senin söylediğin sözleri sana mı ifade edelim? Tam olarak senin cümlelerini de o döneme dair seçersen şöyle mi diyelim? 'Sureti haktan görünüp, diğer taraftan fikriyle zikriyle terör örgütüyle bir olunmaz' deyip sana mı hatırlatalım. İçişleri Bakanı terör yandaşı olamaz mı diyelim? Nasıl hoşunuza gitti mi sayın İçişleri Bakanı? Siz önce bakanlığınızı kim yönetiyor ona bakın. Ben İçişleri Bakanı'na seslenmek istiyorum. Sana bile haksızlık yapılsa, ona bile karşı duracak insanlar var bu salonda."

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